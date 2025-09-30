search
Marți, 30 Septembrie 2025
Rugby-ul, sters din calcule după ce Adrian Mutu s-a făcut stăpân, cu japca, pe un teren al statului. Fostul internațional jonglează cu programul altor formații, deși nu are acest drept

Publicat:

După ce a încheiat doar un contract de asociere pentru prestări servicii în cadrul unui complex sportiv din subordinea Ministerului Muncii, fostul internațional, Adrian Mutu, a pus stăpânire în totalitate pe terenul de sport.

Adrian Mutu, stăpân pe un teren de sport al statului Foto/Arhivele Adevărul
Adrian Mutu, stăpân pe un teren de sport al statului Foto/Arhivele Adevărul

Suprafața de joc deținută de către Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei” poate fi utilizată de către toate echipele care au contract cu acesta, însă, potrivit celor de la Buletin de București, programul acestora a fost stabilit exclusiv de către Adrian Mutu, care este un simplu asociat.

Academia de fotbal, pe care Mutu a deschis-o împreună cu Paul Pescobar, beneficiază de cel mai bun interval orar de antrenament, și anume, 17.00-20.00, în timp ce echipa de rugby, CSM București, a fost lăsată de izbeliște.

Atât formația CSM București, cât și Sportul Studențesc, se pot antrena doar după ora 20.00. Mai mult de atât, GFP, un club de seniori care se antrena pe suprafața terenului CCSS de aproximativ cinci ani, nu a mai primit acces.

Echipele de rugby, scoase din calcule

La data semnării contractului de asociere, Adrian Mutu și-a asumat responsabilitatea de a reface suprafața de joc care, la momentul acela, era acoperită cu iarbă naturală și era multifuncțională, putând fi utilizată atât pentru rugby, cât și pentru fotbal.

Fostul internațional român, împreună cu Pescobar, ar fi instalat un gazon artificial care, la momentul actual, poate fi folosit doar pentru fotbal. Mutu ar fi promis trasarea liniilor pentru rugby, însă acest lucru nu s-a întâmplat, deși au trecut câteva luni bune de la modernizarea complexului.

„Banii pentru schimbarea suprafeței de joc au venit exclusiv de la Adrian Mutu și Paul Nicolau Pescobar. Investițiile CCSS Tei sunt în cuantum de zero lei.

Motivul de înlocuire a gazonului natural cu gazon sintetic este reprezentat în principal de costurile reduse de întreținere față de gazonul natural, durabilitatea acestuia precum și faptul că „gazonul sintetic va respecta normativele de utilizare atât pentru rugby cât și pentru fotbal!”, a justificat Ministerul Muncii, conform Buletin de București.

De asemenea, după refacerea suprafeței de joc, amplasarea vestiarelor a fost făcută la 2,5 metri distanță de marginea terenului, conform regulamentelor de siguranță pentru fotbal. La rugby lucrurile stau diferit.

Terenul nu va mai obține acreditarea pentru competițiile naționale de rugby

Pentru rugby, normele de acreditare pentru competițiile oficiale menționează cum vestiarele trebuie amplasate, obligatoriu, la o distanță minimă de trei metri față de marginea terenului.

Dacă Adrian Mutu va trasa, înr-un final, liniile pentru rugby, cel mai probabil terenul va fi folosit doar pentru antrenamente, astfel că nu va obține aprobarea și nu va putea fi acreditat pentru competițiile naționale din cauza nerespectării normelor de siguranță din regulament.

Înainte de reamenajarea în „stilul Mutu”, pe terenul CCSS „Tei” evoluau în competițiile oficiale de rugby formațiile Sportul Studențesc, care se află în Divizia Națională de Seniori, echivalentul Ligii 2 de fotbal, dar și echipele de juniori ale CSM București – U16, U18, U20, în campionatul național de juniori.

Terenul a fost dotat cu containere mobile cu funcționalitate de vestiar, în vederea respectării normativelor de utilizare atât pentru rugby cât şi pentru fotbal. Conform Regulamentului distanța marginilor terenului de rugby faţă de obstacole trebuie să fie de minim 2 m iar în cazul de faţă este de 2,5 m fiind prevăzute suplimentar cu panouri de protecţie cu grosimea de 10 cm în vederea eliminării oricărui risc de accidentare!”, a precizat instituția guvernamentală.

Conform spuselor președintelui Federației Române de Rugby, Alin Petrache, distanța minimă pentru acreditarea pentru competițiile oficiale a unui teren de rugby este, categoric, de minim 3 metri, nu 2.

1,5 milioane de euro investiție în Academia Internațională Adrian Mutu

Proiectul academiei înființate de către Adrian Mutu și Paul Pescobar a luat viață în luna februarie 2025, un proiect în care s-ar fi investit nu mai puțin de 1,5 milioane de euro.

„Academia Internațională de Fotbal Adrian Mutu”, cum a fost denumită, are ca scop instruirea tinerelor talente, contra cost. Tariful pentru antrenamente este de 600 de lei pe lună, cu câte trei ședințe pe săptămână.  

Conform Gazetei Sporturilor, înscrierile în cadrul academiei au fost deschise încă din luna februarie, chiar dacă suprafața de joc nu era schimbată la acel moment.

Am înființat Academia de «Adrian Mutu». E doar începutul, abia ce am început de 2-3 zile. Fiți pe fază, pentru că Paul vă va prezenta în următoarele zile, săptămâni condițiile și noua bază, care se construiește, facem totul de la zero!”, afirmau, în februarie, Adrian Mutu și Pescobar, în cadrul unui video postat pe rețelele de socializare.

Citește și: Adrian Mutu a început colaborarea cu un afacerist controversat. A fost condamnat și s-a certat cu un alt fost internațional

Socotelile de acasă nu au fost aceleași cu cele din târg

Teoretic, cei doi asociați nu au construit un club de fotbal „de la zero” pe un teren viran, așa cum au lăsat să se înțeleagă. Au preluat stadionul CCSS, cu tot cu tribunele deja existente, pe care doar le-au revopsit.

Deși au susținut că investiția în noul proiect s-a ridicat la 1,5 milioane de euro, informațiile nu ar fi fost tocmai clare. Terenul de joc nu a fost restaurat pentru a servi atât echipelor de fotbal, cât și celor de rugby, iar cei doi au păstrat vestiarele și noctura, care, teoretic, ar fi trebuit fi refăcute și acestea.

Conform Buletin de București, Adrian Mutu a pus stăpânire pe un teren care nu îi aparține și pe care, teoretic, poate evolua orice echipă care încheie un contract sau un protocol cu Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei”.

Contractul încheiat de către Adrian Mutu nu îi oferă exclusivitate asupra suprafeței de joc pe care a reamenajat-o, iar acest aspect a fost confirmat și de către Ministerul Muncii. Astfel, fostul fotbalist român nu are dreptul de decizie asupra programului de activitate al celorlalte echipe, mai mult, nu poate limita accesul altor formații care au contract cu CCSS „Tei”.

„Club Sportiv Academia Internaţională de Fotbal Adrian Mutu nu este unicul utilizator al terenului, ceilalți utilizatori urmând a beneficia de teren conform contractelor/protocoalelor încheiate cu fiecare utilizator în parte, în vigoare!”, au transmis reprezentanții Ministerului Muncii, conform sursei citate.

Mutu nu are dreptul de a decide programul de pregătire al celorlalte echipe. Și totuși o face

Contrar versiunii oficiale, în prezent, CCSS „Tei” nu mai decide cine poate evolua pe terenul modernizat, acest drept revenindu-i exclusiv lui Adrian Mutu, deși nu există un act legal care să-i ofere această responsabilitate.

Echipele care evoluau în incinta CCSS „Tei” au fost anunțate că trebuie să negocieze cu Adrian Mutu intervalul orar în care își pot desfășura antrenamentele. Astfel, juniorii de la CSM București se pot antrena doar după ora 21.00, ceea ce înseamnă că pot pleca acasă spre miezul nopții.

Pentru a putea dispune de acest drept, Academia Internațională Adrian Mut ar fi trebuit să ia în concesiune suprafața de joc a celor de la CCSS „Tei”. Această concesiune nu există. S-a realizat doar o simplă asociere.

„Nu există o concesiune cu privire la terenul de rugby şi, ca urmare, nu a fost organizată o licitație publică, fiind mai mulți utilizatori ai terenului multifuncțional, conform metodologiei privind contractele de prestări servicii!”, a transmis Ministerul Muncii.

Citește și: Cele două fețe ale lui Mutu. În România se întreabă ce mare antrenor e Tudor, iar în Italia îl laudă

Internaționalul român nu a dat curs explicațiilor

Astfel, Adrian Mutu are dreptul de a stabili doar programul de antrenament al Academiei sale de fotbal, conform înțelegerii sale cu reprezentanții CCSS „Tei”.

Baza legală este legislația privind contractul de prestări servicii, respectiv Ordinul ANST nr. 2345/2010 şi Metodologia CCSS TEI nr. 1009/2021. Decizia a fost luată prin negociere”, precizează Ministerul Muncii.

Pe de altă parte, Ordinul ANTS invocat în răspunsul instituției guvernamentale stabilește care este ordinea de prioritate în ceea ce privește utilizarea unui teren sportiv deținut de stat. Școlile private sunt plasate pe penultimul loc.

„Pentru folosirea bazelor sportive se vor aplica următoarele priorități:

a) loturile olimpice și nationale; b) secțile pe ramura de sport din cadrul cluburilor sportive din subordinea ANST; c) secțiile pe ramura de sport care activează în competiții sportive de nivel național în esalonul valoric I, II.III (aici se încadrează echipele CSM București și Sportul Studențesc – n.r.); d) secțiile cluburilor sportive scolare și universitare; e) actiunile sportive organizate de DIST; f) acțiunile sportive organizate de asociațiile județene pe ramuri de sport; g) actiuni sportive organizate de alte structuri sportive; h) alte activități decât cele sportive!”, se arată în actul normativ invocat de Ministerul Muncii.

Mutu: „Nu este momentul oportun să formulez un punct de vedere!”

Adrian Mutu nu a dorit să dezbată acest subiect pe larg sau să ofere informații despre limitare accesului echipelor de rugby în cadrul complexului CCSS „Tei”.

„Voi transmite răspunsurile la întrebări în cadrul evenimentului oficial de deschidere a Academiei. Până la acel moment, nu consider oportun să formulez un punct de vedere!”, a admis Mutu, conform Buletin de București.

Sport

