Sâmbătă, 1 Noiembrie 2025
Adevărul
Căderea lui Adrian Mutu. Italienii au dezbătut drama unui golgheter român, la granița dintre excelență și trufie. „Pierdut în droguri/ Talent irosit”

Publicat:

Adrian Mutu este un fost fotbalist român controversat, cunoscut pentru tehnica sa excelentă, eleganța în joc și instinctul de golgheter. A avut parte de o carieră impresionantă la echipe importante din Europa, precum Chelsea, Fiorentina și Parma, dar și de momente dificile, marcate de scandaluri, dopaj și suspendări.

Adrian Mutu Foto/Facebook
Adrian Mutu Foto/Facebook

Parcursul lui Adrian Mutu în fotbalul european a fost reluat și reanalizat de către Gazzetta dello Sport. Fosta speranță a fost portretizată într-un articol controversat, în rubrica „Maledetti” („Blestemații”).

„Cu tehnica și instinctele sale fenomenale, n-a atins fotbalul de top decât în câteva experiențe trecătoare. A jucat cel mai bun fotbal al său la Fiorentina, dar a plătit pentru aroganța și lipsa de experiență. Și s-a pierdut în droguri și dopaj.

Dacă cineva care-i cunoaște calitățile tehnice și creativitatea parcurge lista echipelor la care a jucat Mutu, își dă seama imediat că trebuie să fie o greșeală.

Cum se poate ca un talent incredibil să fi îmbrăcat tricourile unor cluburi europene importante doar pentru trei sezoane? Inter, la începutul carierei în 2000, Chelsea, în 2003-2004, și Juventus, în 2005-2006 (Fiorentina, unde Mutu a evoluat între 2006 și 2011, nu era la nivelul cluburilor mari continentale).

Așadar, cum se explică misterul? Cel mai simplu răspuns e acesta: avea clasă, mișcările sale erau elegante, poseda armonia unui campion, dar n-avea mentalitatea necesară pentru a ajunge la linia de sosire a gloriei!, a fost modul în care italienii au început caracterizarea fostului internațional român.

„Era trufaș în relațiile cu managerii, antrenorii și coechipierii!”

Jurnaliștii din Cizmă i-au accentuat vulnerabilitățile: „Misterul acestui talentat fotbalist irosit se reduce la un singur cuvânt: trufia. Da, Adrian Mutu era mândru, la granița cu aroganța. Era mândru și pe teren când se duela cu apărătorii adverși. Și, mai grav, era trufaș în relațiile cu managerii, antrenorii și coechipierii.

Avea o stimă de sine imensă și îi lipsea abilitatea de a înțelege că această atitudine era o capcană care i-a creat multe probleme. Este o greșeală în care cad mulți tineri tineri talentați!”.

După o experiență interesantă în Italia, acolo unde a reușit să înscrie nu mai puțin de 104 goluri, Adrian Mutu și-a început noua viață în Anglia, prin prisma noului angajament cu Chelsea: Londra s-a dovedit a fi un iad. Un oraș minunat și vast, care pentru un tânăr de puțin peste 20 de ani era un parc de distracții pe care Mutu nu voia niciodată să-l părăsească!”, a mai concluzionat Gazetta.

Adrian Mutu: „Păcatele tinereții. Și apoi cocaina!”

Mutu a fost depistat pozitiv la cocaină în urma unui control antidoping. La 29 octombrie, clubul londonez a decis să-l concedieze, iar Federația Engleză de Fotbal i-a aplicat o suspendare de șapte luni, până la 18 mai 2005, precum și o amendă în valoare de 20.000 de lire sterline.

„Păcatele tinereții. Și apoi, cocaina. Nu a fost o capcană întinsă de Chelsea ca să mă dea afară. Greșeai ușor. Eram faimos, mergeam peste tot în Londra și mă tratau ca pe un rege. Am fost un naiv, un prost!, a admis fostul internațional român, conform aceleiași surse.

„Restul vieții sale a fost o continuă alunecare!”

În 2006, Adrian Mutu a mai primit o șansă enormă. Transferul la Fiorentina a venit ca o gură de aer proaspăt pentru român, însă problemele în paradis au apărut mult prea devreme.

A purtat tricoul italienilor doar patru ani, înainte să fie protagonist într-un alt scandal de dopaj de amploare.

Pe 10 ianuarie 2010, Mutu a fost depistat pozitiv cu sibutramină după meciul cu Bari, substanță care reduce pofta de mâncare. Deși a fost suspendat preventiv, a fost testat pozitiv din nou după partida cu Lazio din 20 ianuarie. Pe 19 aprilie 2010, a primit o suspendare de nouă luni, iar pe 7 ianuarie 2011, Fiorentina l-a exclus pentru încălcarea contractului.

„Restul vieții sale a fost o continuă alunecare. După Fiorentina, au urmat Cesena și Ajaccio. Apoi, Petrolul Ploiești, Pune City și ASA Târgu Mureș. În 2016, aventura s-a încheiat.

Ceea ce a rămas e senzația unui talent risipit în vânt din cauza orgoliului și aroganței. Mutu avea picioare fantastice, dar în fotbal, diferența o face, aproape mereu, creierul!, și-a încheiat cotidianul povestea.

Sport

