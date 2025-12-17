Lindon Emerllahu pleacă de la CFR Cluj. A aales o destinație de război, după ce Varga a refuzat FCSB-ul

CFR Cluj bifează o nouă plecare importantă în această iarnă. Lindon Emerllahu (23 de ani) s-a despărțit de gruparea din Gruia și este gata să facă pasul în străinătate, cu destinația Ucraina.

Mijlocașul kosovar va evolua la Polissya Zhytomyr, echipă aflată pe locul 3 în campionatul Ucrainei. Fotbalistul a obținut deja viza necesară și nu va face deplasarea cu lotul ardelenilor la Botoșani, pentru meciul din etapa a 21-a din SuperLiga, conform GSP.

Afacere excelentă pentru CFR Cluj

Transferul se dovedește extrem de profitabil pentru clubul patronat de Ioan Varga. CFR Cluj urmează să încaseze 1,5 milioane de euro din partea ucrainenilor, imediat ce Emerllahu va trece vizita medicală.

Kosovarul fusese adus în februarie de la Ballkani pentru 700.000 de euro, astfel că ardelenii își dublează investiția în mai puțin de un an.

FCSB, refuzată categoric

Interesant este faptul că Emerllahu s-a aflat și pe lista de transferuri a FCSB. Gigi Becali l-a contactat personal pe Ioan Varga și a înaintat o ofertă concretă, însă conducerea CFR-ului a refuzat categoric propunerea campioanei României.

”Bani de țigări. Nu se punea problema să plece la FCSB”, au transmis oficialii CFR-ului, conform sursei citate, subliniind că oferta roș-albaștrilor nu a fost deloc impresionantă.

Lindon Emerllahu părăsește SuperLiga

Lindon Emerllahu își încheie aventura în SuperLigă după ce a devenit un jucător-cheie la CFR Cluj. Mijlocașul kosovar pleacă din Gruia într-un moment în care era om de bază în primul „11” al ardelenilor.

În actualul sezon de campionat, Emerllahu a strâns 17 apariții și a marcat de patru ori, fiind unul dintre cei mai constanți jucători din linia mediană. A bifat, de asemenea, prezențe importante și în preliminariile europene, cu cinci meciuri disputate în Europa League și Conference League.

Per total, bilanțul său la CFR Cluj se oprește la 41 de partide oficiale, șase goluri și trei pase decisive. Internațional kosovar, cu 12 selecții la prima reprezentativă, Emerllahu face acum pasul către Polissya Zhytomyr, formație implicată în lupta pentru titlu în Ucraina, aflată la doar cinci puncte în spatele liderului Cherkasy.