Florin Tănase a dat lovitura: ”20 de milioane de euro, a vândut aproape tot”

Florin Tănase (30 de ani), fotbalistul de la FCSB, a demonstrat că talentul său nu se limitează doar la terenul de fotbal. Internaționalul român a realizat un adevărat tun financiar pe piața imobiliarelor, vânzând, alături de agentul FIFA Florin Vulturar, aproximativ 75% din apartamentele complexului „Noura Residence”, profitul estimat fiind de aproximativ 20 de milioane de euro.

https://admin.adh.reperio.news/stream

Complexul rezidențial se află în partea de nord a Bucureștiului, pe un teren cumpărat chiar de la Gigi Becali, patronul FCSB. Apartamentele cu patru camere depășesc prețul de 268.000 de euro, la care se adaugă TVA, iar interesul a fost extrem de ridicat, mai mulți oameni din fotbal alegând să investească aici, printre care Risto Radunovic, Andrei Cordea, Deian Sorescu sau Tony da Silva.

Prețurile apartamentelor de la Noura Residence

Apartament tip studio - de la 119.830 euro

Apartament cu 2 camere - de la 132.400 de euro + TVA

Apartament cu 3 camere - de la 208.900 de euro +TVA

Apartament cu 4 camere - de la 268.700 de euro + TVA

”Am ales una dintre cele mai căutate zone de către cumpărători, în special de către cei care lucrează în zonele din nordul orașului, și am încheiat un parteneriat cu SVN Romania, care este cel mai mare vânzător de locuințe noi din țară.

Am îmbinat elementele pozitive prezente în alte proiecte pentru a rezulta produsul ideal pentru cumpărătorii care doresc să locuiască într-un apartament premium, cu finisaje de top, amplasat într-o zonă verde situată la o distanță mică de toate punctele de interes din nordul Bucureștiului”, a declarat Florin Tănase.

Pe teren, Florin Tănase continuă să fie un jucător de referință pentru FCSB, unde are un salariu lunar de 30.000 de euro. Între 2022 și 2024, internaționalul român a evoluat și în Golf, la Al Jazira (Emiratele Arabe Unite) și Al Okhdood (Arabia Saudită), iar acum îmbină performanțele sportive cu afaceri imobiliare de succes.