Rapid este ciuca bătăilor! A pierdut și cu CFR Cluj, iar tensiunea este la cote uriașe în Giulești

Rapid a rămas țintuită pe locul 5 în play-off, după ce a pierdut luni seară derby-ul feroviar cu CFR Cluj, din etapa a 7-a a play-off-ului.

Ardelenii s-au impus cu 2-1. Au marcat slovenul Luka Zahovic (18) și Andrei Cordea 35 - penalty) pentru oaspeți, care au codus cu 2-0 la pauză. Pentru gazde a punctat Olimpiu Moruțan (minutul 58).

Cu 3 victorii consecutive, CFR Cluj își fortifică poziția a 3-a, acumulând 40 de puncte și asigurându-și un loc de cup europene, condiția antrenorului Daniel Pancu (48 de ai) pentru a semna prelungirea contractului. CFR este devansată doar de Universitatea Craiova (45 de puncte) și de Universitatea Cluj (42 de puncte).

În schimb, Rapid are 3 eșecuri la rând și doar 32 de puncte. În play-off, doar FC Argeș are mai puține (30 de puntea). Alungarea antrenorului Costel Gâlcă (54 de ani) pare doar o chestiune de timp.

Suporterii giuleșteni și-au pierdut răbadarea. Au constat echipa și la jocul cu Dinamo, scor 1-3, dar și luni seară. Fanii acuză conducerea și echipa de blaturi.

Marian Aioani, portarul celor de la Rapid, a avut parte de o primire ostilă pe Giulești la duelul cu CFR Cluj. Portarul a fost apostrofat de suporteri.

În etapa precedentă, Aioani a început ca titular, deși avea probleme medicale. În minutul 4 al partidei cu Dinamo a fost schimbat după ce durerile s-au înrăutățit, iar în poartă a intrat puștiul Adrian Briciu, care a încasat trei goluri, unul caraghios.