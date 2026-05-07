Rasismul dinamoviștilor, pedepsit de comisii. Clubul a luat amendă după meciul cu Rapid

Clubul Dinamo București a fost sancționat, miercuri, de Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal cu o penalitate sportivă de 38.000 de lei în urma mesajelor rasiste și xenofobe ale suporterilor săi de la derby-ul cu FC Rapid din etapa a 6-a a Superligii.

„SC Dinamo 1948 SA vs. FC Rapid 1923 - Incidente - În temeiul art. 54.2 din RD, se sancționează clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 37.968 lei”, se arată în soluția comisiei publicată pe site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal.

Cluburile Universitatea Cluj și CFR Cluj au primit amenzi de 22.500 lei, respectiv 5.000 de lei pentru introducerea, aprinderea și aruncarea de materiale pirotehnice la meciul direct din etapa a 6-a a play-off-ului.

Gruparea Farul Constanța a fost sancționată cu avertisment și penalitate sportivă de 3.000 lei ca urmare a faptului că la partida cu FC Botoșani s-a semnalat încălcarea Regulamentului Disciplinar care interzice consumul băuturilor alcoolice pe arenele sportive.

Tot miercuri, Comisia de Disciplină a acordat două amenzi de 3.000 de lei în două dosare separate clubului Petrolul Ploiești pentru restanțele din contractul cu jucătorul său Mihai Alexandru Eșanu. De asemenea, gruparea prahoveană a primit termen de grație cinci zile pentru executarea integrală a obligațiilor de plată.