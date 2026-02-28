Derapaje intenționate marca Gigi Becali, după ce FCSB a fost izgonită, din nou, de pe Arena Națională: „LGBT-ul vrea drogangeală, drăceală!”

Gigi Becali, patronul FCSB, a avut o ieșire nervoasă când a fost întrebat unde va juca echipa dacă se califică în play-off.

În perioada 1 mai - 13 iulie, pe Arena Națională nu se vor disputa meciuri, deoarece stadionul va găzdui mai multe concerte importante. Pe 13 mai va cânta Metallica, pe 23 mai va urca pe scenă Max Korzh, iar pe 28 mai va concerta Iron Maiden.

Din acest motiv, FCSB va fi nevoită să își dispute meciurile de acasă pe stadionul Arcul de Triumf, arenă pe care o va împărți cu Dinamo.

„În România nu contează dacă nu se respectă legea!”

Întrebat cum va gestiona echipa această situație la final de sezon, Becali a reacționat dur, folosind un ton agresiv și declarații controversate, în stilu-i caracteristic.

„Am vrut să facem o lege, dar există o Hotărâre de Guvern, dar nu e respectată. Se spune că întrecerile sportive au întâietate pe stadioane. Cei de la Primărie nu au ținut cont. Le-am adus la cunoștință. Am zis să se facă plângere. Dar știu eu... În România nu contează dacă nu se respectă legea. Se spune că «Nu am știut». Ce să facem, domne?

„Să se distreze pe câmp cu nebunia și drăceala!”

Vin «drogangii» noștri, care sunt ai noștri de la USR, vine LGBT-ul care e al nostru. Și nu putem face discriminare. LGBT-ul vrea «drogangeală» pe Arena Națională.

Ne îndepărtăm de sport, dar dacă ne ferim să vorbim își fac de cap. Vin și fac bubuială, de se aude de la Arena Națională până în Pipera, de nu poți să dormi. Fac toate drăciile. Să se distreze pe câmp cu nebunia și «drăceala»!”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.