Ngezana, ghimpe în coasta FCSB! Conflictul care a provocat pierderi de sute de mii de euro. „Nu va mai juca nicio secundă la noi”

Siyabonga Ngezana pune FCSB într-o situație complicată, refuzând să se supună unei operații la genunchi care, potrivit medicilor clubului, este inevitabilă. Fundașul de 28 de ani nu a mai evoluat pentru roș-albaștri de la egalul cu Fenerbahce (1-1) din Europa League, de la sfârșitul lunii ianuarie, și continuă să ignore recomandările staff-ului medical.

Problema principală o reprezintă leziunea la menisc, pentru care medicii i-au recomandat intervenția chirurgicală. Ngezana a motivat că refuzul său are legătură cu dorința de a fi apt pentru Cupa Mondială 2026, unde va reprezenta echipa națională a Africii de Sud.

Mihai Stoica l-a avertizat clar pe jucător

Nu va mai fi folosit la FCSB până când nu va accepta operația. Până acum, însă, Ngezana a rămas ferm pe poziție, lăsând clubul în continuare cu probleme în defensivă și cu un risc financiar considerabil.

„Ngezana trage de timp. Tot speră să scape de operație. Lucrurile n-au cum să meargă spre bine la el. Dacă nu înțelege, noi nu putem să-l obligăm să se opereze. Când se va antrena și nu se va mai feri de contacte, probabil că i se va bloca piciorul și va ajunge la operație. Pierde timp.

„Dacă mă întrebi pe mine, prezența lui la Mondial e compromisă total!”

El nu va putea să joace. I-am explicat foarte clar, el nu va juca nicio secundă la noi dacă nu se operează. Este decizia pe care a luat-o el. El are o leziune de menisc și nu poate fi reparată antrenându-te la sală, pentru că la un moment dat meniscul se rupe.

I-a explicat staff-ul medical și nu numai. Și noi, și colegii, toți i-am explicat, dar el crede că va juca. E un caz unic de când sunt eu în fotbal. I-am explicat că are o vârstă, nu s-a accidentat niciodată, e normal să fie reținut, dar nu are nicio șansă. Ce pot să fac?”, a explicat Mihai Stoica, conform Prima Sport.

Pierdere de sute de mii de euro provocată de Ngezana

FIFA oferă cluburilor compensații financiare pentru fiecare zi în care un jucător participă la Cupa Mondială. Bugetul total alocat pentru acest mecanism ajunge la 355 de milioane de dolari, deși forul internațional nu a detaliat încă modul exact de împărțire. La ediția precedentă, desfășurată în Qatar în 2022, fiecare club a primit 10.950 de dolari pe zi pentru prezența jucătorilor săi la turneul final.

Având în vedere că calculul zilelor începe înainte de debutul efectiv al competiției, FCSB ar putea beneficia, dacă Siyabonga Ngezana ar fi convocat și eliminat încă din faza grupelor, de o sumă estimată de cel puțin 200.000 de euro.

Întrebat și despre pierderea financiară pe care absența lui Ngezana de la Mondial o va genera pentru FCSB, MM Stoica a replicat: „Banii de la Mondial sunt ultima problemă la Gigi, că pierde 200 și ceva de mii de euro că nu se duce Ngezana la Mondial. Era vorba să fie sănătos ca să joace la noi!”.