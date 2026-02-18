Conducerii de la FCSB i-a sărit muștarul, după ce Florentin Petre a înjurat clubul. Fostul fotbalist îi jurase supunere eternă lui Gigi Becali

S-au încins spiritele între cluburile de fotbal Dinamo și FCSB, după ce, împreună cu Claudiu Niculescu (49 de ani), Florentin Petre (50 de ani), secund la Dinamo, a mers luni seară, după 1-0 cu Unirea Slobozia, la galerie și a înjurat-o pe marea rivală, FCSB, club condus de Gigi Becali. Taberele s-au încăierat, iar „Piticul” a primit ajutor din partea unui fost coleg la Dinamo, Florin Prunea (57 de ani).

„Pe mine mă miră, are o memorie atât de scurtă (n.r. - Florentin Petre), îl cunosc. A ieșit acum câtva timp și i-a mulțumit public lui Gigi că i-a salvat viața, că i-a plătit un tratament extrem de costisitor, deși n-avea nicio legătură cu el, și cu toate astea acum merge și înjură Steaua. Chiar e foarte greu de explicat!”, a comentat președinte Mihai Stoica, aghiotantul lui Gigi Becali la FCSB, despre ieșirea lui Florentin Petre.

„Eu oricum îl respectam pe Becali și înainte, dar, din acel moment, a devenit o icoană”

Petre spunea că Becali l-a salvat, după ce a fost diagnosticat cu hepatită. „Cum am ieșit pe poarta spitalului, m-a sunat Anamaria Prodan, care m-a întrebat ce fac. I-am povestit situația, iar ea m-a întrebat la ce spital sunt. A revenit în 5 minute cu alt apel, în care mi-a zis: «Vezi că Gigi Becali a donat 20 de tratamente pentru oamenii grav bolnavi de hepatită. Du-te și tu la doctor și vorbește cu el, să-ți dea un program». I-am zis că nu pot să fac asta, pentru că sunt oameni mult mai bolnavi decât mine acolo.

La acea vreme, Brașovul avea de recuperat niște bani de la FCSB. Eu fiind la Brașov, tot mergeam la Gigi Becali să-i cer bani, eu sunt prieten cu el, e un om extraordinar. La un moment dat, am intrat în palat, m-a luat în brațe și m-a pupat. «Florentin, ai venit pentru bani?». I-am răspuns că da. Atunci, a chemat-o pe o doamnă căreia i-a zis: «Adu-mi și mie trei flacoane de acolo».

Am crezut că omul are un program de vitaminizare, pe care și-l ia zi de zi, dar de fapt era tratamentul pentru hepatită. Îmi zice: «Ia astea de la mine, du-te și fă-te bine, că rezolvăm noi cu banii ăia». Nea Gigi mi-a dat în mână atunci un tratament pentru hepatita C în valoare de 35-40.000 de euro. Nici nu știam cum să reacționez, l-am luat în brațe. Am plâns și vreo jumătate de oră în mașină după. Nu oricine îți face așa ceva.

Eu oricum îl respectam pe Becali și înainte, dar, din acel moment, a devenit o icoană. Dacă mâine mă sună că are nevoie de ceva, orice, îl ajut cu cea mai mare inimă, pentru că mi-a salvat viața. Doar să nu mă pună antrenor la FCSB, că asta nu accept. Tratamentul a fost foarte bun, a durat 3 luni, câte o pastilă pe zi. După două săptămâni a dispărut și virusul, n-am simțit nimic, iar acum sunt OK”, declara cel poreclit „Piticul”. În anul 2000, Petre a aflat că suferă de o boală infecțioasă la ficat. El s-a tratat, însă ulterior boala a recidivat, iar Gigi Becali l-a ajutat cu o sumă consistentă de bani pentru a-i salva viața.

Prunea incită la violență

Florin Prunea (57 de ani) i-a sărit în ajutor lui Petre și a folosit termeni jignitori și a insinuat și că Stoica merita să fie bătut.

„Dar MM Stoica când i-a dat ăluia cu pumnul în gură? Acum îl văd pe «Mimi» Stoica că se ia de Petre. Băi, agariciule, păi dacă eram în locul suporterului ăla, îți dădeam eu ție una în scăfârlia aia!

«Mimi» Stoica ne dă nouă lecții de moralitate. Se ia el de Petre și el i-a dat ăluia un pumn în gură... A avut noroc că nu l-a prins pe unul ca lumea, să îl ia de acolo și să șteargă cu el pe jos. Cu agariciul acesta de MM Stoica.

Face el d-astea? Ciocul mic! Nu îl cerți tu pe Florentin Petre. S-a dus și peste Borcea la lojă, când i-a dat ăla un trabuc în nas și Nețoiu i-a dat la ficat. Făcea el pe teren: «Borcea!» (n.r. gesticulează cu pumnul).

El se dădea șmecher, să îi arate lui Bucșaru (n.r. - fost patron la Unirea Urziceni), cum face și cu Gigi acum. «Fac eu!». Ce faci, mă, tu, păcăliciule, agariciule? Îl ceartă el pe Florentin Petre...”, a declarat Florin Prunea, potrivit iamsport.ro.