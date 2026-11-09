 Al treilea club a intrat în cursa pentru semnătura lui Dennis Man! PSV i-a stabilit suma pentru transfer | adevarul.ro
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Al treilea club a intrat în cursa pentru semnătura lui Dennis Man! PSV i-a stabilit suma pentru transfer

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Dennis Man ar putea schimba echipa în pauza de iarnă, după ce a pierdut teren la PSV Eindhoven.

Dennis Man ar putea schimba echipa
Dennis Man ar putea schimba echipa Foto: Instagram @psv

Deși a avut un rol important în câștigarea titlului din sezonul trecut, internaționalul român nu mai face parte din planurile de bază ale antrenorului și a prins foarte puține minute în actuala stagiune.

Situația este cu atât mai surprinzătoare cu cât Man a contribuit din plin la succesul echipei în campionatul precedent. Românul a încheiat sezonul cu 11 goluri și șapte pase decisive, însă acum a ajuns să aibă doar 159 de minute jucate.

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Valencia este una dintre echipele care îl urmăresc, iar alte două variante vin din Italia, campionat în care Man a evoluat înainte să ajungă la PSV.

Lazio și-a arătat deja interesul pentru fotbalistul român. Potrivit informațiilor prezentate de jurnalistul Gianluca Di Marzio, formația din capitala Italiei ar dori să-l aducă sub formă de împrumut, cu posibilitatea de a-l cumpăra ulterior. Pe lista cluburilor interesate a apărut și Atalanta, care l-a avut în vedere pe Man și în trecut, conform PSVFans.

Orice discuție concretă privind transferul va trebui să aștepte deschiderea perioadei de mercato din iarnă. Între timp, jurnalistul Ekrem Konur susține că PSV a stabilit și suma pentru care este dispusă să renunțe la român: 12 milioane de euro.

 „O plecare în prima lună a anului 2027 pare să reprezinte o soluție pentru Man, care continuă să fie foarte apreciat în Italia. Vara trecută, Atalanta Bergamo s-a arătat interesată de serviciile sale, iar surse au declarat pentru PSVFans.nl că acest interes este în continuare de actualitate. Pe lângă Atalanta, și liderul campionatului, Lazio Roma, este deschisă unei colaborări cu actualul jucător al lui PSV Eindhoven.

Totuși, este puțin probabil ca vreunul dintre cele două cluburi să fi luat deja legătura cu PSV. Perioada de mercato din iarnă este, deocamdată, închisă, iar echipele interesate își vor îndrepta, în mod normal, atenția către Eindhoven pe parcursul lunii decembrie. Cu toate acestea, o despărțire de Man în această iarnă pare din ce în ce mai probabilă!”, scrie sursa citată mai sus.

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