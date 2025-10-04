Degringoladă totoală în vestiarul campioanei. Jucătorii de la FCSB s-au răzvrătit împotriva tehnicienilor și au refuzat antrenamentele

Obiectivul principal al celor de la FCSB la începutul acestui sezon competițional a fost unul cât se poate de clar, și anume, calificarea principală în Champions League.

Elevii lui Elias Charalambous au fost eliminați, însă, în tururile preliminare ale competiției, după dubla de foc cu Shkendija. S-au calificat, pe de altă parte, în Europa League, pentru cel de-al doilea an consecutiv.

Roș-albaștrii au evoluat, deja, în două partide în Europa, cu Go Ahead Eagles (1-0) și Young Boys Berna (0-2). În prezent, campioana României se află pe poziția 24 în clasamentul compeiției.

Pe de cealaltă parte, în campionatul României, situația nu este deloc roz pentru FCSB. Gruparea patronată de către Gigi Becali a reușit să obțină doar două victorii de-a lungul celor 11 partide disputate, până în prezent, aflându-se în afara locurilor de play-off.

„Suntem un grup, nu mai vrem să facem!”

Jurnalistul Dan Filoti a dezvăluit că principala problemă a FCSB-ului ar porni din perioada de pregătire din vară. Atunci, mai mulți jucători ar fi mers la preparatorul fizic Thomas Neubert (44 de ani) și i-ar fi spus că nu mai vor antrenamentele solicitante din sezoanele trecute.

„Nu mai are (n.r. FCSB) pregătirea fizică de anii trecuți. Eu am informații. Și se confirmă informațiile. Dacă nu ai făcut lucrurile bine atunci când trebuia... În Olanda.

Am văzut cât de clar pierd duelurile cu elvețienii (n.r. la meciul cu Young Boys Berna). E clar. Eu știu foarte clar că o delegație de jucători în frunte cu un lider de echipă s-a dus la preparator și i-a zis: 'Gata. Suntem un grup format, nu vrem să mai facem ce am făcut în anii trecuți. Nu mai facem genul acela de pregătire spartană'.

Și nu au mai făcut-o. Știu din mai multe surse. Am informații că asta s-a întâmplat!”, a dezvăluit Dan Filoti, conform digisport.ro.