Gigi Becali ia o decizie „istorică”, înainte de FCSB - Universitatea Craiova: „Mirel Rădoi e hoț și șmecherit”

După rateuri în Europa, FCSB și Universitatea Craiova se întâlnesc mâine (20.30, DigiSport1 și PrimaSport 1), pe Arena Națională, campioana încercând să micșoreze ecartul enorm față de lider, de 14 puncte. Cu această ocazie, Gigi Becali, patronul slobod la gură al roș-albaștrilor, a luat o decizie „istorică”: nu va mai divulga primul „11” pe care-l va trimite în teren, de frica finului său, Mirel Rădoi.

Finanțatorul campioanei nu s-a sfiit până acum să facă acest gest, cel mai recent caz fiind chiar la meciul cu Young Boys (0-2), din Europa League. După partidă, antrenorul elvețienilor a recunoscut că a fost ajutat de faptul că a știut dinainte formula de start a roș-albaștrilor, ba chiar și schimbările care urmau a fi făcute la pauză de Gigi Becali.

Acum, după ce ”s-a ars” în Europa, patronul FCSB a suflă și-n iaurt, astfel că nu va mai spune formula de joc pentru derbyul cu Craiova. Acesta a mărturisit că îi este teamă de Mirel Rădoi, despre care afirmă că este „hoț, expert și șmecherit la tactici”. „O să vedeţi voi duminică. Echipa nu o mai spun acum. Lui Mirel Rădoi nu îi spun, că e prea hoţ. Pe bune că nu îi mai spun lui Mirel niciodată înainte. Ăla e hoţ. E expert, e şmecherit la tactici”, a declarat Gigi Becali, pentru Fanatik.