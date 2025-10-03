search
Vineri, 3 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Ciuca bătăilor în FCSB-Young Boys. Străinii au pus tunurile pe fundașul campioanei: „Monteiro își bate joc de el/Face orice, dar nu apără”

0
0
Publicat:

Campioana României a dar greș în etapa a doua din Europa League. FCSB a fost umilită de către Young Boys Berna, scor final 0-2, iar prestația slabă a jucătorilor lui Elias Charalambous nu a fost trecută cu vederea de către presa din străinătate. 

FCSB a fost învinsă de Young Boys Berna, 0-2, în Europa League Foto/Sportspictures
FCSB a fost învinsă de Young Boys Berna, 0-2, în Europa League Foto/Sportspictures

Elvețienii au taxat fiecare mișcare greșită a roș-albaștrilor, iar Valentin Crețu a fost declarat cel mai slab jucător de pe teren în duelul de joi seară. 

Cu o victorie în Olanda, FCSB a început excelent aventura europeană. Bucureștenii nu au reușit, însă, să continuie pe aceeași linie. Elevețienii de la Young Boys au marcat ambele goluri rapid prin Monteiro, iar roș-albaștrii nu au putut marca, deși au avut un joc mai bun în repriza secundă. 

Incredibil, dar adevărat! Înainte de meciul în deplasare de la București, extrema lui Young Boys, Joel Monteiro, aștepta un gol de 271 de zile. Oricine l-a văzut pe jucătorul cu 5 selecții la națională jucând se întreabă: de ce?

„FCSB a avut ghinion!”

Cu golurile sale din minutele 11 și 36, Monteiro a condus Young Boys spre o victorie în deplasare cu 2-0. Acesta a fost răspunsul de care aveau nevoie, la doar o săptămână după înfrângerea amară de acasă cu 4-1 în fața lui Panathinaikos.

Pe lângă golurile sale, Monteiro le-a cauzat adversarilor probleme considerabile. Viteza și tehnica sa i-au copleșit în mod repetat pe români, subliniind diferența de calitate dintre cele două echipe. FCSB a avut și ghinion, primind un gol timpuriu chiar în momentul în care mijlocașul Malcom Edjouma primea tratament pentru o accidentare și a fost înlocuit la scurt timp după aceea.

Dar este, de asemenea, un adevăr că bucureștenii nu au părut niciodată capabili să răspundă. Antrenorul Elias Charalambous a introdus trei jucători noi la pauză și a scos ultima rezervă în minutul 59, dar revenirea nu s-a materializat!”, au scris elvețienii de la blick.ch.

„Poate că e atacant central și joacă fundaș la oridinele patronului!”

În timp ce Joel Monteiro a fost desemnat omul meciului, Valentin Crețu a fost luat la rost pentru prestația sa extrem de slabă. Elvețienii l-au criticat pe român, fără milă, la finalul partidei. 

Ce face Valentin Crețu pe postul de fundaș dreapta este un mister. Face multe, dar cu siguranță nu se apără bine. Joel Monteiro își bate joc de el la fiecare fază.

PS: Poate că Valentin Crețu este atacant central în viața reală și joacă fundaș dreapta doar la ordinul proprietarului clubului!”, au scris jurnaliștii elvețieni.

Ce urmează pentru Campioana României

În Europa League, FCSB va înfrunta pe 23 octombrie echipa italiană Bologna, pe Arena Națională. Până atunci, în Superligă o așteaptă un derby important cu liderul Universitatea Craiova, duminică, de la ora 20:30, tot pe cel mai mare stadion din România.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor și a „voinței poporului”: „Recurge la orice șiretlicuri”
digi24.ro
image
Vremea severă lovește România. Ploile și ninsorile viscolite creează probleme majore. Circulația pe Transalpina, închisă
stirileprotv.ro
image
O tânără femeie s-a stins din viață din cauza unei DIETE extreme. Medicii, șocați când au aflat cât cântărea la momentul decesului
gandul.ro
image
Atenție, români! România emite o nouă atenționare de călătorie pentru Italia
mediafax.ro
image
„Transilvania vrea independența!” CNA sesizează Parchetul pentru mesajul viral. Povestea românului din spatele asociației care vrea să rupă regiunea de România
fanatik.ro
image
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
libertatea.ro
image
Afișe cu un nigerian arestat și acuzat de viol, lipite în Capitală, cu mesajul „Apără-ţi oraşul!”. Poliția vrea să știe cine e în spate
digi24.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și nu au stat pe gânduri
digisport.ro
image
EXCLUSIV: Dan Voiculescu, mărturie fără precedent la podcastul lui Mihai Morar: „Băsescu a fost cel mai virulent. Mi-a spus clar: dacă nu ești cu noi, vei face pușcărie. Și am făcut.”
stiripesurse.ro
image
Putin sare în apărarea lui Călin Georgescu, la 3 ore după ce Nicușor Dan a prezentat la UE raportul despre alegerile prezidențiale
antena3.ro
image
Noapte critică pentru două judeţe din România: va ploua în câteva ore cât în două luni
observatornews.ro
image
Alertă MEDICALĂ în România! E focar de infecție: s-au înregistrat deja 150 de cazuri
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
prosport.ro
image
Cum să economisești până la 30% la gaze după ce pornești centrala termică. Ce setări trebuie să faci pentru costuri mai mici
playtech.ro
image
Aza Gabriela, declarație pentru iubitul ei, Horațiu Moldovan. Fotbalistul de la Real Oviedo are de ce să fie mândru
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Elvețienii au ”desființat” un fotbalist de la FCSB!
digisport.ro
image
SURSE La Guvern s-a intrat în linie dreaptă cu un proiect crucial: Cumulul pensiei cu salariul lovește serios 'specialii'. Intră în Pachetul 3 de măsuri
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS Incident grav pe un aeroport din New York! Două avioane s-au ciocnit la sol
kanald.ro
image
1 leu/kWh pentru clienții casnici cu un venit mai...
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
DOCUMENTUL fără de care nu ai cum să plăteşti facturile la iarnă!
romaniatv.net
image
Vremea face ravagii! Alertă meteo de ninsori, ploi torențiale și vânt puternic
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
click.ro
image
Vedete din România care au murit din cauza cirozei. Poveștile triste ale lui Ducu Darie, Michaela Niculescu, Ileana Ciuculete și Denisa Răducu
click.ro
image
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil cu George Restivan: „Din respect pentru mama, nu facem nimic. Am reprogramat nunta pentru anul viitor!”
click.ro
Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Obiectul scandalos pe care Prințesa Diana îl introducea, în mare secret, în palat. Pur și simplu, nu se putea abține!
okmagazine.ro
Tiffany Theisen foto Profimedia jpg
Tiffany Thiessen, din „Salvați de clopoțel”, arată grozav la 51 de ani! Care e secretul frumuseții ei?
clickpentrufemei.ro
Și cavaleria sovietică a defilat la parada organizată în Piața Roșie din Moscova (foto: Getty Images)
Stalin îl întreabă pe Jukov dacă va putea apăra Moscova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?

OK! Magazine

image
Prințesa Kate a cucerit audiența. De la piloți chipeși la copii, viitoarea regină captivează, chiar și în costum sobru

Click! Pentru femei

image
Tiffany Thiessen, din „Salvați de clopoțel”, arată grozav la 51 de ani! Care e secretul frumuseții ei?

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!