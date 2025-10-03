Ciuca bătăilor în FCSB-Young Boys. Străinii au pus tunurile pe fundașul campioanei: „Monteiro își bate joc de el/Face orice, dar nu apără”

Campioana României a dar greș în etapa a doua din Europa League. FCSB a fost umilită de către Young Boys Berna, scor final 0-2, iar prestația slabă a jucătorilor lui Elias Charalambous nu a fost trecută cu vederea de către presa din străinătate.

Elvețienii au taxat fiecare mișcare greșită a roș-albaștrilor, iar Valentin Crețu a fost declarat cel mai slab jucător de pe teren în duelul de joi seară.

Cu o victorie în Olanda, FCSB a început excelent aventura europeană. Bucureștenii nu au reușit, însă, să continuie pe aceeași linie. Elevețienii de la Young Boys au marcat ambele goluri rapid prin Monteiro, iar roș-albaștrii nu au putut marca, deși au avut un joc mai bun în repriza secundă.

„Incredibil, dar adevărat! Înainte de meciul în deplasare de la București, extrema lui Young Boys, Joel Monteiro, aștepta un gol de 271 de zile. Oricine l-a văzut pe jucătorul cu 5 selecții la națională jucând se întreabă: de ce?

„FCSB a avut ghinion!”

Cu golurile sale din minutele 11 și 36, Monteiro a condus Young Boys spre o victorie în deplasare cu 2-0. Acesta a fost răspunsul de care aveau nevoie, la doar o săptămână după înfrângerea amară de acasă cu 4-1 în fața lui Panathinaikos.

Pe lângă golurile sale, Monteiro le-a cauzat adversarilor probleme considerabile. Viteza și tehnica sa i-au copleșit în mod repetat pe români, subliniind diferența de calitate dintre cele două echipe. FCSB a avut și ghinion, primind un gol timpuriu chiar în momentul în care mijlocașul Malcom Edjouma primea tratament pentru o accidentare și a fost înlocuit la scurt timp după aceea.

Dar este, de asemenea, un adevăr că bucureștenii nu au părut niciodată capabili să răspundă. Antrenorul Elias Charalambous a introdus trei jucători noi la pauză și a scos ultima rezervă în minutul 59, dar revenirea nu s-a materializat!”, au scris elvețienii de la blick.ch.

„Poate că e atacant central și joacă fundaș la oridinele patronului!”

În timp ce Joel Monteiro a fost desemnat omul meciului, Valentin Crețu a fost luat la rost pentru prestația sa extrem de slabă. Elvețienii l-au criticat pe român, fără milă, la finalul partidei.

„Ce face Valentin Crețu pe postul de fundaș dreapta este un mister. Face multe, dar cu siguranță nu se apără bine. Joel Monteiro își bate joc de el la fiecare fază.

PS: Poate că Valentin Crețu este atacant central în viața reală și joacă fundaș dreapta doar la ordinul proprietarului clubului!”, au scris jurnaliștii elvețieni.

Ce urmează pentru Campioana României

În Europa League, FCSB va înfrunta pe 23 octombrie echipa italiană Bologna, pe Arena Națională. Până atunci, în Superligă o așteaptă un derby important cu liderul Universitatea Craiova, duminică, de la ora 20:30, tot pe cel mai mare stadion din România.