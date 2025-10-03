search
Vineri, 3 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Gigi Becali face curățenie la FCSB, după eșcul din Europa. Trei jucători sunt pe făraș. „Întăresc echipa la iarnă. Vai de capul meu, abia aștept”

0
0
Publicat:

FCSB a înregistrat un eșec rușinos, joi seară, în etapa a doua din Europa League. Campioana României nu s-a putut impune în fața celor de la Young Boys Berna, scor final 0-2, prestând un joc ineficient.

Gigi Becali, patron FCSB Foto/Sportpictures
Gigi Becali, patron FCSB Foto/Sportpictures

Duelul a fost unul decisiv în vestiarul celor de la FCSB. Gigi Becali, patronul grupării bucureștene, s-a hotărât să scape de trei jucători în perioada de mercato din iarnă. Nu-i mai vrea la echipă.

„Întăresc echipa la iarnă! Vai de capul meu. Abia aștept iarna!”

David Kiki ar urma să plece sigur, însoțit, însă, de alți doi jucători. De asemenea, contractul lui Malcolm Edjouna expriră în această iarnă.

„Aștept să vină iarna, scăpăm de el. Ați înțeles? Nu poți să joci cu el! Le era frică să-l bage pe Kiki. Îi dăm banii omului, că așa trebuie să facem și scăpăm de el. Sunt 3 jucători care nu mai au ce căuta în echipă, dar nu le spun numele acum. Întăresc echipa la iarnă. Vai de capul meu! Abia aștept iarna!

Cum să stea Kiki în echipă? Mai e încă unul, nu-i dau numele! Sunt unul, doi, trei jucători care nu mai au loc în echipa asta! Lui Edjouma i se termină contractul la iarnă!”, a transmis Gigi Becali, conform digisport.ro.

Vrea să-l despăgubească și să-l dea afară de la FCSB

Plecarea lui David Kiki de la FCSB în această iarnă pare sigură, decizia fiind anunțată chiar înaintea meciului cu Young Boys. Fundașul din Benin, rezervă neutilizată în partida cu elvețienii, mai are contract până în 2027, dar Gigi Becali vrea să-l despăgubească și să-i permită să plece liber. Kiki nu a prins un rol important la echipă, fiind acoperit pe postul său de titularul Risto Radunovic, și a adunat doar 14 apariții în tricoul roșu-albastru.

Un alt jucător vizat este Malcom Edjouma, mijlocașul francez care intră în ultimele luni de contract. Deși Mihai Stoica ar dori să-i prelungească înțelegerea, patronul nu mai pare convins de utilitatea sa. Edjouma are la FCSB 114 meciuri, 18 goluri și 8 pase decisive.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal provocat de cremele cu SPF în țara cu una dintre cele mai mari rate de cancer de piele: Mai multe produse au fost retrase
digi24.ro
image
Vreme extremă în aproape toată țara. Cod roșu de ploi, vijelii periculoase și ninsori. ”Anotimpul s-a schimbat peste noapte”
stirileprotv.ro
image
Prognoză oficială a meteorologilor BBC Weather: Ce se întâmplă în toată România, începând de miercuri, 8 octombrie 2025
gandul.ro
image
Vladimir Putin a comentat direct alegerile anulate din România
mediafax.ro
image
Câți bani a câștigat, de fapt, Gigi Becali din Europa în ultimii 5 ani. Suma este una uriașă
fanatik.ro
image
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
libertatea.ro
image
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor și a „voinței poporului”: „Recurge la orice șiretlicuri”
digi24.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
Acuzată că i-a distrus căsnicia lui Georgios Frangulis, Aryna Sabalenka a postat imaginile care fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
EXCLUSIV: Dan Voiculescu, mărturie fără precedent la podcastul lui Mihai Morar: „Băsescu a fost cel mai virulent. Mi-a spus clar: dacă nu ești cu noi, vei face pușcărie. Și am făcut.”
stiripesurse.ro
image
Putin sare în apărarea lui Călin Georgescu, la 3 ore după ce Nicușor Dan a prezentat la UE raportul despre alegerile prezidențiale
antena3.ro
image
Val de fenomene extreme în România. Zeci de copaci au fost doborâți, viscol şi ninsori în jumătate de țară
observatornews.ro
image
TABEL ZODII | Care va fi cea mai ghinionistă/norocoasă zi din octombrie 2025, pentru fiecare zodie în parte
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
prosport.ro
image
Cum îți poți recupera averea dacă frații sau rudele refuză împărțirea moștenirii. Ce prevede Codul Civil
playtech.ro
image
Georgina Rodríguez, o nouă lansare de succes. Anunțul făcut de iubita lui Cristiano Ronaldo
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Întrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a răspuns sec, în PATRU cuvinte
digisport.ro
image
SURSE La Guvern s-a intrat în linie dreaptă cu un proiect crucial: Cumulul pensiei cu salariul lovește serios 'specialii'. Intră în Pachetul 3 de măsuri
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS Incident grav pe un aeroport din New York! Două avioane s-au ciocnit la sol
kanald.ro
image
1 leu/kWh pentru clienții casnici cu un venit mai...
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ele sunt fiicele SECRETE ale lui Ilie Bolojan. Lucia și Anda sunt două tinere foarte frumoase și deștepte. Ce meserii super bănoase au. Au terminat facultăți grele
romaniatv.net
image
Decizie privind majorarea TVA. Anunțul direct de la Guvern
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
click.ro
image
Vedete din România care au murit din cauza cirozei. Poveștile triste ale lui Ducu Darie, Michaela Niculescu, Ileana Ciuculete și Denisa Răducu
click.ro
image
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil cu George Restivan: „Din respect pentru mama, nu facem nimic. Am reprogramat nunta pentru anul viitor!”
click.ro
Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Obiectul scandalos pe care Prințesa Diana îl introducea, în mare secret, în palat. Pur și simplu, nu se putea abține!
okmagazine.ro
Tiffany Theisen foto Profimedia jpg
Tiffany Thiessen, din „Salvați de clopoțel”, arată grozav la 51 de ani! Care e secretul frumuseții ei?
clickpentrufemei.ro
Și cavaleria sovietică a defilat la parada organizată în Piața Roșie din Moscova (foto: Getty Images)
Stalin îl întreabă pe Jukov dacă va putea apăra Moscova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?

OK! Magazine

image
Prințesa Kate a cucerit audiența. De la piloți chipeși la copii, viitoarea regină captivează, chiar și în costum sobru

Click! Pentru femei

image
Tiffany Thiessen, din „Salvați de clopoțel”, arată grozav la 51 de ani! Care e secretul frumuseții ei?

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!