Gigi Becali face curățenie la FCSB, după eșcul din Europa. Trei jucători sunt pe făraș. „Întăresc echipa la iarnă. Vai de capul meu, abia aștept”

FCSB a înregistrat un eșec rușinos, joi seară, în etapa a doua din Europa League. Campioana României nu s-a putut impune în fața celor de la Young Boys Berna, scor final 0-2, prestând un joc ineficient.

Duelul a fost unul decisiv în vestiarul celor de la FCSB. Gigi Becali, patronul grupării bucureștene, s-a hotărât să scape de trei jucători în perioada de mercato din iarnă. Nu-i mai vrea la echipă.

„Întăresc echipa la iarnă! Vai de capul meu. Abia aștept iarna!”

David Kiki ar urma să plece sigur, însoțit, însă, de alți doi jucători. De asemenea, contractul lui Malcolm Edjouna expriră în această iarnă.

„Aștept să vină iarna, scăpăm de el. Ați înțeles? Nu poți să joci cu el! Le era frică să-l bage pe Kiki. Îi dăm banii omului, că așa trebuie să facem și scăpăm de el. Sunt 3 jucători care nu mai au ce căuta în echipă, dar nu le spun numele acum. Întăresc echipa la iarnă. Vai de capul meu! Abia aștept iarna!

Cum să stea Kiki în echipă? Mai e încă unul, nu-i dau numele! Sunt unul, doi, trei jucători care nu mai au loc în echipa asta! Lui Edjouma i se termină contractul la iarnă!”, a transmis Gigi Becali, conform digisport.ro.

Vrea să-l despăgubească și să-l dea afară de la FCSB

Plecarea lui David Kiki de la FCSB în această iarnă pare sigură, decizia fiind anunțată chiar înaintea meciului cu Young Boys. Fundașul din Benin, rezervă neutilizată în partida cu elvețienii, mai are contract până în 2027, dar Gigi Becali vrea să-l despăgubească și să-i permită să plece liber. Kiki nu a prins un rol important la echipă, fiind acoperit pe postul său de titularul Risto Radunovic, și a adunat doar 14 apariții în tricoul roșu-albastru.

Un alt jucător vizat este Malcom Edjouma, mijlocașul francez care intră în ultimele luni de contract. Deși Mihai Stoica ar dori să-i prelungească înțelegerea, patronul nu mai pare convins de utilitatea sa. Edjouma are la FCSB 114 meciuri, 18 goluri și 8 pase decisive.