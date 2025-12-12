Decizie marca Becali. 450.000 euro obținuți din victoria cu Feyenoord, virați integral către preoții din Moldova. „Dau tot. Azi am dat 50.000 la un părinte”

FCSB a obținut o victorie spectaculoasă în Europa League, 4-3 cu Feyenoord, revenind de la scorul de 1-3, în etapa recentă a fazei grupelor.

Acesta a fost al doilea succes al echipei românești în acest sezon european, un rezultat care a stârnit emoții puternice în rândul fanilor.

Pentru această performanță, patronul clubului, Gigi Becali (67 de ani), a decis să împartă recompensa de 450.000 de euro promisă. Suma va fi distribuită astăzi și sâmbătă către toți preoții din Moldova cu familii numeroase, Becali menționând că a făcut aceast pact în avans, încă din momentul în care se ruga pentru un rezultat pozitiv al echipei.

„Am spus: «Doamne, de voi câștiga toți banii, 450.000, îi voi da imediat, în două zile». Azi am dat 50.000 la un părinte, ca să-i dea, să-i împartă la diaconi, la slujitori, iar mâine fac de 400.000 OP-uri (n.r. - ordine de plată) pentru preoți. Eu, în fiecare an, le dau preoților cu 7 copii 7 mii de euro. 10 copii, 10 mii de euro.

„7 copii - 7000 de euro, 8 copii - 8000 de euro!”

Ce e de la 5 copii în sus primește câte o mie de euro [pentru fiecare copil]. Am datele lor, din Moldova. La toată Moldova. Îi împart la preoții cu copii mulți, din toată Moldova.

Mâine-i împart. Dacă i-am făgăduit? I-am promis. Am dat și o mașină cadou azi. Unui diacon de la Patriarhie. Am dat și un apartament. Păi ce să fac eu cu ele? (...)

Am luat legătura cu episcopul Teofan (n.r. - Mitropolitul Moldovei și Bucovinei) și i-am zis: «Dă-mi o listă centralizată cu toți preoții din Moldova și câți copii au, precum și numerele lor de cont. Mi-a dat, am băgat în calculator acolo și gata după aia. I-am pus pe alții să facă. Pac, mâine dimineață, 7 copii, 7.000 de euro în cont, 8 copii, 8.000 de euro în cont. Toată lumea.

Știți câți sunt? Vreo 400 de copii, din preoți care au mai mult de 5 copii. Că fix atât mă costă, vreo 400.000!”, a spus Becali la fanatik.ro.

Detalii interesante din FCSB – Feyenoord 4-3:

- FCSB a înscris de fiecare dată când a avut șut pe poartă, 4 șuturi - 4 goluri;

- Din cele 31 de atacuri ale echipei românești, 14 au fost construite pe flancul drept, 6 pe flancul stâng, iar restul de 11 pe zona centrală;

- Cele mai mari ocazii au venit din centrul terenului, 61% din xG-ul total fiind generat de acțiuni pe zona centrală;

- Feyenoord a dominat la capitolul driblinguri, 20-5 față de FCSB;

- La FCSB, singurul jucător cu două driblinguri reușite a fost Juri Cisotti, iar Ngezana, Baba Alhassan și Thiam au completat cu câte unul fiecare.