Liga Europa: FCSB - Feyenoord, în grupa de Liga Europa. Antrneorul olandezilor, amintiri speciale din România

Antrenorul echipei olandeze de fotbal Feyenoord, fostul mare atacant Robin van Persie (42 de ani), a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că atât echipa sa, cât și FCSB trebuie să câștige partida directă de joi din Europa League, precizând că un rezultat de egalitate nu ar ajuta pe nimeni. Meciul are loc pe „Arena Națională”, de la ora 22:00. Ambele echipe au câte 3 puncte în clasament, ocupând locurile 30 (Feyenoord, golaveraj 4-9) și 31 (FCSB, golaveraj 3-8), după 5 etape scurse.

„Noi și FCSB suntem în același scenariu acum, trebuie să câștigăm. Îmi place să joc împotriva unei echipe care trebuie să câștige. Suntem două echipe care trebuie să câștige, un egal nu e suficient pentru nimeni. Nu cred că mâine vreuna dintre echipe se va apăra și va aștepta ca adversara să greșească. Va trebui ca toți să ne asumăm riscuri. Fotbalul, în opinia mea, ar trebui să fie mereu așa. Presiunea este ridicată deoarece în cazul în care nu reușim să câștigăm șansele de calificare devin extrem de mici”, a spus tehnicianul batav. Formația lui a adunat singurele puncte după un succes cu Panathinaikos.

„Am remarcat câțiva jucători de la FCSB în timpul analizei făcute, dar nu voi da nume. Ca antrenor, am învățat să nu nominalizez jucătorii echipei adverse înaintea partidei. Dar FCSB are câțiva jucători buni. Îmi place jocul celor de la FCSB. Nu știu cine va juca de la adversari, am văzut câteva clipuri video din partidele anterioare însă au făcut multe schimbări. Însă e clar stilul lor de joc, știm la ce să ne așteptăm. Am observat anumite puncte vulnerabile pe care le putem ataca mâine, dar și faptul că sunt foarte rapizi pe tranziție. Fizic stau bine și arată încredere în propriile forțe... sigur că rezultatele nu sunt așa de bune, dar fiecare echipă are perioade mai puțin reușite”, a adăugat el.

Fostul internațional olandez a menționat că are o legătură specială cu România din perioada când era jucător.

„Am o legătură specială cu România, pentru că am debutat în naționala Olandei într-un meci contra României (n.r. - Olanda - România 2-0, în preliminariile CM 2006). Apoi în alte meciuri am reușit să marchez împotriva României, cred că am înscris și pe acest stadion o dată. Sper ca norocul meu să continue, dar acum sunt antrenor. E o lume complet diferită față de cea de jucător”, a spus Robin van Persie.

Totul pe calea victorie

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă susținută înaintea partidei cu Feyenoord din Europa League, că formația care va câștiga va avea șanse să continue în competiție.

„Van Persie (n.r. - antrenorul formației olandeze) este un nume mare în fotbalul. Se știe că eu sunt un suporter al formației Arsenal, așa că van Persie a fost un jucător care mi-a plăcut mult. Dar meciul de mâine nu are legătură cu mine sau el, are legătură cu echipele noastre. Tratăm meciul cu mare seriozitate pentru că este poate ultima șansă de a câștiga puncte în această grupă. Așa că mâine vom încerca să câștigăm puncte pentru a păstra șanse în următoarele meciuri. Suntem în aceeași situație cu Feyenoord, avem câte trei puncte. Așa că eu cred că echipa care va câștiga mâine va avea șanse să continue. Sperăm să fim noi acea echipă”, a spus tehnicianul.

„Feyenoord este o echipă cu un stil de joc ofensiv. De altfel, tuturor formațiilor olandeze le place să atace. Adversarii au jucători buni, în special pe benzi sunt foarte rapizi. I-am analizat, așa că suntem pregătiți pentru partida de mâine. Vom încerca să anulăm punctele forte ale adversarilor”, a adăugat el.

Elias Charalambous a subliniat că Siyabonga Ngezana este apt de joc pentru partida de joi seara. „Ngezana este 100% apt de joc, iar Bîrligea este clar că nu va juca. În ceea ce îl privește pe Miculescu, el are șanse destul mici de a intra, vom vedea după antrenament cum se prezintă și vom lua o decizie împreună cu medicii. Vom încerca să ne descurcăm mâine cu jucătorii pe care îi avem. Sigur că nu e ușor atunci când îți lipsesc jucători, dar nu avem ce face decât să găsim soluții”, a precizat antrenorul cipriot.

FCSB a acumulat cele 3 puncte după un succes în Olanda, în prima etapă, cu Go Ahead Eagles.

Informare de la Poliția Capitalei

În data de 11 decembrie a.c., începând cu ora 22.00, pe Stadionul „Arena Națională”, se va disputa partida oficială de fotbal dintre echipele reprezentative ale Fotbal Club FCSB și F.C. FEYENOORD, în cadrul UEFA Europa League.

Pentru buna desfășurare a evenimentului, traficul rutier se va restricționa progresiv, dacă situația o va impune, după cum urmează:

I. pe Str. Maior Coravu:

-în data de 10.12.2025, începând cu ora 22.00, în perimetrul rondului de pe această stradă, în fața intrării în Complexul Arenei Naționale, nu se va permite parcarea autovehiculelor;

-în data de 11.12.2025, începând cu ora 18.00, gradual, până după încheierea meciului;

II. pe Bd. Pierre de Coubertin, de la intersecția cu Str. Vatra Luminoasă, până la intrarea în Complexul Sportiv, în data de 11.12.2025, începând cu ora 18.00, până după încheierea meciului;

III. pe Str. Tony Bulandra:

-în data de 11.12.2025, începând cu ora 18.00, gradual, până după încheierea meciului.

IV. pe Str. Vatra Luminoasă:

-în data de 10.12.2025, începând cu ora 22.00, se va restricționa parcarea autoturismelor în zona intrării din Bd. Basarabia a Stadionului Arena Națională.

-în data de 11.12.2025, începând cu ora 18.00, gradual, până după încheierea meciului.

De asemenea, se va restricționa accesul mijloacelor auto după cum urmează:

- în alveola din fața intrării în curtea Complexului Arenei Naționale, dinspre Bd. Basarabia, în 11.12.2025, începând cu ora 07.00;

- pe Bd. Pierre de Coubertin, între Str. Vatra Luminoasă și intrarea în Complexul Arena Națională, în 11.12.2025, începând cu ora 18.00.

Rute ocolitoare:

- Bd. Unirii – Str. Lucian Blaga – Calea Dudești – Bd. Camil Ressu – Bd. Nicolae Grigorescu – Bd. Theodor Pallady;

- Șos. Mihai Bravu – Șos. Iancului – Șos. Pantelimon;

- Șos. Ștefan cel Mare – Șos. Colentina – Șos. Fundeni;

- Șos. Morarilor – Str. Lucrețiu Pătrășcanu – Str. Constantin Brâncuși – Bd. Nicolae Grigorescu – Str. Liviu Rebreanu.

Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului și de prevenire a accidentelor de circulație și solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudență, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță, să nu oprească ori să staționeze decât în locurile special amenajate și să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri.

Pietonilor le recomandăm să se deplaseze doar pe trotuare, traversarea străzii să o realizeze doar prin locurile special amenajate și la culoarea verde a semaforului electric, după ce s-au asigurat temeinic, iar conducătorii de vehicule le-au înțeles intenția de a traversa.