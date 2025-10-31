Decizia s-a luat în toiul nopții! Edi Iordănescu părăsește Legia Varșovia. Ar putea da încă o șansă naționalei

Legia Varșovia, echipa pregătită de Edi Iordănescu (47 de ani), a fost învinsă dramatic de Pogon Szczecin cu 2-1 și a ieșit din Cupa Poloniei. După meci, antrenorul român a anunțat că va avea o discuție cu conducerea clubului, în ceea ce privește demisia sa.

Această întâlnire a avut loc câteva ore mai târziu, în toiul nopții, iar presa poloneză scrie că s-a luat decizia ca Iordănescu să părăsească clubul, chiar dacă informația nu a fost confirmată oficial de Legia.

„Ca întotdeauna, îmi asum întreaga responsabilitate. Am cerut deja o întâlnire cu conducerea. Dacă anumite lucruri nu se vor schimba, vom continua să suferim, iar eu nu vreau asta. Avem suporteri extraordinari, care merită mai mult, rezultate mai bune.

Nu vreau să fiu persoana care le distruge speranțele. Cred că, în următoarele ore, va fi important să ne așezăm la masă cu conducerea și să discutăm din nou anumite lucruri!”, a declarat acesta, conform legia.net.

Situația Legiei Varșovia în campionat nu este mai bună decât în Cupă. Echipa antrenată de Edi Iordănescu se situează pe poziția a 10-a, cu doar 16 puncte adunate în 12 meciuri.

Chiar dacă rămâne cea mai de succes echipă din Polonia, Legia nu a mai reușit să câștige titlul de campioană din sezonul 2020/21.

Edi Iordănescu, prima variantă a FRF pentru postul lui Mircea Lucescu

Conform informațiilor GSP, Federația Română de Fotbal îl vede pe Edi Iordănescu drept principala opțiune pentru a prelua conducerea Echipei Naționale, în cazul în care Mircea Lucescu va pleca.

Se așteaptă ca Lucescu să părăsească selecționata dacă România nu va obține calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026.