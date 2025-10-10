Lovitură de teatru: FRF a trimis emisar în Polonia, pentru a-l convinge pe înlocuitorul lui Mircea Lucescu să preia naționala

FRF și-a învățat lecția și, după ce anul trecut a rămas descoperită după demisia lui Edi Iordănescu, acum se asigură că are o soluție în cazul în care Mircea Lucescu renunță la națională după partida de duminică împotriva Austriei.

Atunci, Răzvan Burleanu a fost convins că îl ca convinge pe Edi să-și prelungească înțelegerea, mai ales după un Euro 2024 peste așteptări. Rămasă fără antrenor, prima reprezentativă a stat câteva luni banca goală, Il Luce acceptând să preia echipa de gura lumii, nu pentru că și-ar fi dorit. Lucrurile au mers bine în Liga Națiunilor, însă formația tricoloră scârțâie în preliminariile CM 2026. Selecționerul a mărturisit că a vrut să demisioneze după remiza din Cipru și că probabil o va face la finalul întâlnirii cu Austria, de duminică.

Legia nu e dispusă să-l lase pe Edi Iordănescu

Pentru a fi acoperită în cază că Mircea Lucescu va pleca, mai ales că în noiembrie urmează o nouă rundă în calificările pentru Cupa Mondială, Federația a apelat la Edi Iordănescu. Oficialii FRF ar fi demarat deja discuțiile cu creatorul ”Generației de suflet”, trimițându-l pe Daniel Stanciu în Polonia, pentru a demara discuțiile cu Edi Iordănescu pentru revenirea pe banca tehnică. Potrivit Antena Sport, antrenorul Legiei Varșovia ar fi refuzat să preia naționala după meciul cu Cipru. Acum, Stanciu a discutat la meciul de joi seara, minute în șir, cu Anghel Iordănescu, tatăl lui Edi, pentru ca apoi să plece în Polonia.

Și presa de la Varșovia a confirmat că Iordănescu jr. e dorit înapoi la naționala României, dar a punctat că Legia nu pare dispusă deocamdată să îi dea drumul românului, chiar dacă rezultatele echipei sunt cu mult sub așteptări.