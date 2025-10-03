Edi Iordănescu, pus la zid în Polonia, după ce „și-a bătut joc” de echipa sa

Fotbalul polonez merge ceas în Europa, leșii având 4 echipe calificate în grupa din Conference League. Jagiellonia Białystok a învins pe Hamrun Spartans cu 1-0, Lech Poznan a trecut la pas de austriecii de la Rapid Viena (4-1), iar Rakow Czestochowa a câștigat în fața Universității Craiova cu 2-0. Numai Legia Varșovia, antrenată de Edi Iordănescu, a pierdut, 0-1 acasă cu Samsunspor, după un meci în care tehnicianul român a fost acuzat că și-a bătut joc de meci, de jurnaliștii polonezi.

Contra turcilor, Edi Iordănescu a făcut 10 schimbări în formula de start față de partida precedent din Ekstraklasa, cu gândul la întâlnirea din campionat de duminică împotriva liderului Gornik Zabrze. „Legia, echipă șocantă trimisă în teren pentru meciul cu Samsunspor! Iordănescu a surprins pe toată lumea”, au titrat jurnaliștii de la Meczyki.

Face lucruri abracadabrante

Iar cei de la Weszlo au detaliat: „Cu un astfel de prim 11, Iordănescu își bate joc de ideea calificării în competițiile europene. Poți face astfel de schimbări, dar mai târziu, când adversarul va fi unul mediocru, nu în primul meci contra unei echipe decente”. Ziariștii au fost completați de Tomasz Hajto, fostul mare internațional polonez: „Nu poți să înlocuiești toată echipa, păstrezi măcar cei 4 fundași și portarul. Nu poți să faci astfel de lucruri abracadabrante și să alegi primul 11 la întâmplare”.

Legia Varșovia are în campionatul intern 4 victorii și 3 remize, în 9 etape, aflându-se la 4 puncte în spatele liderului Gornik Zabrze, cu care joacă duminică.