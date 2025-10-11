Legia Varșovia a dat răspunsul final despre viitorul lui Edi Iordănescu la naționala României

Naționala României va înfrunta mâine seară, pe teren propriu, de la ora 21.45 (Antena 1), reprezentativa Austriei, într-un meci decisiv, contând pentru preliminariile Cupei Mondiale din 2026. O victorie a tricolorilor ne menține în cărțile calificării, în timp ce un rezultat e egalitate sau o înfrângere ne taie speranțele de a mai ocupa măcar locul doi în grupă.

Meciul cu favorita la prima poziție ar putea fi ultimul al lui Mircea Lucescu pe banca tehnică a naționalei, după cum a anunțat însuși selecționerul. Iar Federația ar fi trimis un oficial în Polonia, să demareze discuțiile cu Edi Iordănescu pentru revenirea la echipă. Însă chiar dacă fostul antrenor al naționalei ar fi de acord cu revenirea, clubul de care aparține, Legia Varșovia, nu vrea să audă de o despărțire de tehnicianul român.

Chiar dacă are un parcurs sub așteptări în acest sezon (10 victorii, 5 remize, 5 înfrângeri), gruparea poloneză nu ia în calcul o despărțire de Edi Iordănescu. Directorul operațional al echipei, Fredi Bobic, a anunțat că nu se pune problema ca românul să plece de la Legia, conducerea clubului având încredere că acesta poate să construiască în timp o echipă puternică.

Nu e panică la Legia

"Oamenii se așteaptă adesea la rezultate rapide, dar în fotbal acest lucru este imposibil. Este nevoie de timp, puțin noroc, muncă asiduă și disciplină. Nu poți intra imediat în panică și să demiți un antrenor sau manager după două sau trei înfrângeri. Astfel de reacții nu construiesc nimic. Schimbările prea frecvente în poziții cheie din departamentul sportiv sau din staff-ul tehnic distrug continuitatea și strategia clubului. Și fără stabilitate, nu poți construi nimic durabil.

Uneori trebuie să treci prin momente dificile, să înfrunți câteva furtuni și să nu renunți după ce apar primele probleme, pentru că dacă nu poți trece împreună prin momentele dificile, pierzi în cele din urmă", a declarat Fredi Bobic, citat de jurnaliștii polonezi de la transfery.info.