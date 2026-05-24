Dennis Man, șansă uriașă dupa un sezon de vis în Olanda. Următoarea destinație a românului: „Premier League!”

Dennis Man ar putea ajunge în Premier League în perioada următoare de transferuri, după un sezon foarte bun făcut la PSV Eindhoven. Internaționalul român s-a adaptat rapid în campionatul Olandei și a avut un rol important în câștigarea titlului de către echipa sa.

Transferat în vara lui 2025 de la Parma pentru puțin peste 9 milioane de euro, Man a avut evoluții solide încă din primul an la PSV. A jucat în 35 de partide, reușind să înscrie de 11 ori și să ofere 7 assisturi, cifre care au atras atenția mai multor cluburi importante din Europa. Potrivit site-ului Transfermarkt, valoarea sa de piață a crescut la aproximativ 13 milioane de euro.

„Ar putea ajunge în Premier League!”

Fostul fotbalist Kenneth Perez, care a evoluat atât pentru Ajax, cât și pentru PSV, consideră că stilul de joc al lui Dennis Man se potrivește foarte bine cu stilul agresiv al echipelor din Premier League. Acesta crede că românul are șanse mari să facă următorul pas în carieră chiar în această vară, dacă va apărea o ofertă importantă pentru el.

„Cred că Dennis Man este jucătorul din Eredivisie care ar putea ajunge în Premier League. Eu sunt unul dintre singurii fani ai lui Dennis Man, pentru că are forță fizică și viteză. Ivan Perisic nu pleacă, dar Ismael Saibari și Dennis Man, da!”, a spus Kenneth Perez, conform jurnaliștilor olandezi.

„Primul meu sezon la Eindhoven va fi mereu unul special!”

PSV a câștigat titlul în Olanda încă din aprilie, cu cinci etape înainte de finalul campionatului, ajungând astfel la al 27-lea trofeu din istoria clubului. Dennis Man a avut un rol important în parcursul echipei, iar la finalul sezonului a transmis un mesaj pe Instagram despre experiența trăită în primul său an la Eindhoven.

„Primul meu sezon la Eindhoven va fi mereu unul special. A fost un an plin de muncă asiduă, sacrificii, momente de neuitat și lecții importante, și sunt recunoscător că am reușit să terminăm sezonul bine, în cel mai bun mod posibil: campioni!”, a transmis Dennis Man, pe rețelele de socializare.