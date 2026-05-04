De ziua lui de naștere, Anghel Iordănescu este căutat de urmașii săi cu ChatGPT. Mesajul publicat de Edy

Retras din fotbal, fostl mare antrenor Anghel Iordănescu este sărbătorit de familie astăzi, când împlinește vârsta de 76 de ani. Fiul său cel mare, Edward, i-a transmis public felicitări.

„La mulţi ani, Tata! Am rugat ChatGPT să caute şi să adune palmaresul tău complet. După câteva momente bune, mi-am dat seama că nu e chiar o misiune simplă… după ce a scos tot ce e mai jos în poze…. încă este la "thinking".

Pentru că în spatele numelui Anghel Iordănescu sunt trofee, finale, calificări, performanţe istorice şi o viaţă întreagă trăită pentru fotbal.

Dar pentru noi, dincolo de toate acestea, eşti tata. Eşti bunic. Eşti prieten. Eşti omul care ne-a învăţat ce înseamnă demnitatea, munca, familia şi credinţa în ceea ce faci. Palmaresul tău poate fi scris pe pagini întregi.

Dar ceea ce însemni pentru noi nu încape într-o postare. Te iubim, suntem mândri de tine şi îţi mulţumim pentru tot ce eşti pentru familia noastră.

Palmaresul tău poate fi scris pe pagini întregi. Dar ceea ce însemni pentru noi nu încape într-o postare.

Te iubim, suntem mândri de tine și îți mulțumim pentru tot ce ești pentru familia noastră.

La mulți ani, Tata!", a scris Edward Iordănescu (47 de ani) pe rețelele de socializare. Fost selecționer al României, Edy este liber de contract, după ce a plecat de la echipa poloneză Legia Varșovia.

Anghel Iordănescu a fost selecționerul Generaţiei de Aur, ajunsă în 1994 până în sferturile de finală. Este cel care a dus naționala la ultimul turneu final mondial, cel din 1998.

A câștigat Cupa Campionatilor Europeni în dublă calitate, pe 7 mai 1986, ca antrenor secund și ca jucător.