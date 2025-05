Anghel Iordănescu, răspuns fără echivoc la întrebarea „care a fost cel mai mare fotbalist român din istorie”

Anghel Iordănescu a împlinit 75 de ani în urmă cu 5 zile, prilej cu care a fost căutat de televiziunile de sport din România. Cu această ocazie, fostul selecționer a declarat că Gică Hagi a fost cel mai mare fotbalist român din istorie, în viziunea sa.

Prezent în studioul Digi Sport, pentru o ediție de gală, antrenorul legendar al României a fost întrebat de moderatorul Vali Moraru ”Care a fost cel mai mare fotbalist român din istorie?”. Fără să stea pe gânduri, Anghel Iordănescu a pronunțat numele lui Gică Hagi. ”Nu mă mai întreba, că îl știți și dumneavoastră, Gică Hagi”, a spus acesta.

Actualul manager al Farului a lucrat sub bagheta lui Anghel Iordănescu atât la Steaua, cât și la echipa națională. La club, antrenorul l-a avut elev pe Hagi între 1986 și 1990, iar sub tricolor, cei doi au colaborat în anii ’90, când a fost înregistrată cea mai mare performanță din istoria fotbalistică a României, prezența în sferturile de finală ale World Cup 1994.

Război încheiat cu Mircea Lucescu

În aceeași emisiune, Anghel Iordănescu a ținut să închiere și războiul declarațiilor cu Mircea Lucescu, început în urmă cu câteva luni. Actualul selecționer declara atunci că vrea ca echipa națională să joace altfel, nu ca la Euro 2024 (când Edi Iordănescu s-a bazat pe defensivă), iar Anghel Iordănescu i-a replicat tăios, apărându-și fiul.

”Trebuie să știți că am fost colegi de echipa națională. Mircea Lucescu era căpitanul echipei naționale. Am jucat în Finlanda prima dată, cu acea echipă mare pe care Angelo Niculescu a construit-o, cu Mircea Lucescu, Cornel Dinu, Dumitrache, Sătmăreanu, o generație de excepție.

Sunt rivali, dar prieteni

În Finlanda, am câștigat cu 4-0, dacă nu greșesc. Mai târziu, din colegi de echipă națională, am devenit eu antrenor la Steaua, el antrenor la Dinamo, a intervenit rivalitatea. Vreau să înțelegeți un lucru. Chiar cu această rivalitate de care vorbim, am rămas prieteni, am rămas apropiați. Că avem păreri diferite, asta e cu totul și cu totul altceva. Asta nu înseamnă că dacă el a spus ceva sau eu am dat un răspuns, se strică prietenia.

E drept ce a spus. Am avut intervenții la anumite declarațiile ale lui, dar asta nu înseamnă că eu am dreptate și el nu are dreptate. Și eu am încredere că Mircea Lucescu va duce echipa națională la Campionatul Mondial. Și el a declarat că a preluat o echipă bună, cu rezultate, și că își dorește să ducă echipa un nivel sus, ceea ce e normal, toți ne dorim asta. Asta nu însemnă că e o contradicție. El a spus ceva legat de o anumită filosofie, eu văd altfel. Era vorba despre posesie, inițiativă, de controlul jocului”, a declarat Anghel Iordănescu.