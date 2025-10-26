search
Duminică, 26 Octombrie 2025
De neoprit! Cristiano Ronaldo, victorie meritată cu Al Nassr. Continuă drumul spre borna istorică de 1000 de goluri

Publicat:

Al Nassr a obținut o nouă victorie în campionatul Arabiei Saudite, învingând-o pe Al Hazem cu 2-0, în etapa a șasea. Cristiano Ronaldo a înscris în minutul 88, stabilind scorul final și ajungând la golul cu numărul 950 din întreaga sa carieră.

Ronaldo a atins borna de 950 de goluri Foto/Facebook Al Nassr
Ronaldo a atins borna de 950 de goluri Foto/Facebook Al Nassr

Atacantul portughez continuă să uimească lumea fotbalului, apropiindu-se tot mai mult de pragul legendar de 1.000 de goluri marcate, un obiectiv care pare tot mai sigur în ritmul actual al performanțelor sale.

Al Hazem nu a rezistat mult în fața celor de la Al Nassr

În minutul 25 al meciului disputat pe King Abdullah Stadium, Joao Felix a deschis scorul pentru Al Nassr, profitând de o pasă excelentă venită de la Ayman Yahya și trimițând precis în poarta lui Varela.

Echipa din Riad a continuat să domine partida, atacând constant și creând numeroase ocazii, însă jucătorii lui Jorge Jesus au irosit mai multe șanse clare, iar tabela părea să rămână neschimbată.

Totuși, în minutul 88, a intervenit inevitabilul. Cristiano Ronaldo, golgheterul absolut al fotbalului mondial, a înscris din apropierea punctului de la 11 metri, stabilind scorul final la 2-0. Asistul decisiv i-a aparținut brazilianului Wesley.

Reușita #950 din cariera lui CR7

Reușita lui Cristiano Ronaldo în poarta celor de la Al Hazem a fost una istorică, a 950-a din cariera sa profesională. Superstarul portughez mai are nevoie de doar 50 de goluri pentru a ajunge la fabulosul prag de 1.000 de reușite, un record ce pare inevitabil, mai ales că jucătorul și-a prelungit cariera cel puțin până în vara anului 2027, când îi expiră contractul cu Al Nassr. Atunci, Ronaldo va fi împlinit 42 de ani.

În urma succesului de sâmbătă seară, trupa lui Jorge Jesus a acumulat 18 puncte și rămâne pe primul loc în clasament. Mai mult decât atât, Al Nassr este singura echipă din Arabia Saudită cu punctaj maxim după primele șase etape, având un golaveraj impresionant, 21-2, care confirmă forma excelentă a echipei la început de sezon.

