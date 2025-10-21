Fiul lui Cristiano Ronaldo arde etapele: a fost chemat pentru prima dată la naționala Under-16 a Portugaliei

Fiul lui CR7 va face parte din lotul Portugaliei, națională care va înfrunta Țara Galilor, Anglia și Turcia, în perioada 27 octombrie - 5 noiembrie.

Fiul lui CR7 a fost chemat pentru prima dată în echipa națională a Portugaliei Under-16, pentru un turneu amical din Turcia. În urmă cu doar câteva luni, el a debutat la echipa Under-15, marcând două goluri în finala turneului Vlatko Markovic. Cristiano Jr., la fel ca tatăl său, joacă pentru Al-Nassr, în Arabia Saudită.

Cariera tânărului portughez s-a confundat cu cea a tatălui său: Manchester United, Juventus și, acum, Al-Nassr. Cristiano Jr., fiul unei mame surogat, a crescut alături de tatăl său, partenera acestuia, Georgina, și de bunica Maria Dolores dos Santos Aveiro.

Nu există statistici oficiale pentru golurile sale: unii spun că ar avea 58 de goluri în 23 de meciuri pentru Juventus, alții că ar fi 25 în opt meciuri și sunt versiuni care vorbesc despre 56 de goluri în 35 de apariții.

Singurele cifre reale sunt cele pentru echipa Portugaliei sub 15 ani: patru apariții și două goluri.