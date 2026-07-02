David Popovici, reuniune de senzație cu rivalul Pan Zhale. Motivul pentru care chinezul a venit în Capitală: „Momentul ăsta nu a apărut din senin!”

David Popovici și-a surprins fanii cu noua sa apariție în mediul online. Paradoxal, rivalul și prietenul său, Pan Zhale, a ajuns la București și urmează, alături de înotătorul român, un program complex de pregătire în cadrul clinicii lui Dragoș Lucan. Cel din urmă este preparatorul fizic al lui David, tânărul fiind legitimat în prezent la clubul Dinamo.

Popovici despre Zhale: „E clar că am foarte multe de învățat de la el!”

După ce a revenit de la Settecoli, David Popovici a vorbit despre relația de amiciție pe care o are cu sportivul chinez. În cadrul competiției desfășurate la Roma, tânărul înotător român a reușit să obțină două medalii de aur: la proba de 100 și 200 de metri liber, unde a scos timpi extraordinari, de 47,25, respectiv 1:44, 48.

„Da, suntem prieteni. E un băiat foarte ok, cu o echipă foarte ok, foarte bună. Când a venit propunerea de cantonament din partea lor mi s-a părut foarte interesantă. E clar că am foarte multe de învățat de la el, și el, presupun, multe de la mine. De ce să se nu pregătim pentru o scurtă perioadă împreună și să fim mai buni?

Ideea e să ne simțim bine si să avem un cantonament potrivit și să nu uităm că munca și antrenamentul sunt cele pentru care au bătut jumătate de glob să vină până aici. Dacă ne permite timpul îi voi arăta si Bucureștiul!”, a menționat David Popovici, la revenirea în țară.

„Cei mai rapizi doi înotători din lume la liber se pregătesc la noi!”

David Popovici, alături de Pan Zhale și kinetoterapeutul Dragoș Lucan, au apărut într-o fotografie care a fost, ulterior, postată pe pagina de Facebook a clinicii.

Pan Zhanle este actualul deținător al recordului mondial în proba de 100 m liber, după ce a stabilit timpul de 46,40 secunde la Jocurile Olimpice de la Paris, pe 31 iulie 2024.

„Popovici și Pan Zhanle, la KinetoFit. Cei mai rapizi doi înotători din lume la liber își fac o parte din pregătire la noi. David Popovici și Pan Zhanle sunt rivali în bazin și dețin, împreună, tot ce contează în sprintul mondial: titluri olimpice, titluri mondiale, recorduri ale lumii. În perioada asta, amândoi lucrează sub același acoperiș, la KinetoFit.

Pentru noi, momentul ăsta nu a apărut din senin. Sunt 8 ani în care am construit o echipă și un mod de a lucra care să fie la nivelul sportivilor de top. Când doi campioni de calibrul ăsta aleg același loc pentru pregătire, e semnul că direcția a fost cea bună!”, a fost mesajul care a însoțit poza cu cei doi.