Singura rafinărie din Serbia ar putea să-și întrerupă activitatea din cauza nivelului scăzut al apei din Dunăre

Serbia se confruntă cu probleme energetice serioase, iar rafinăria de petrol din Panceovo ar putea fi nevoită să își întrerupă temporar activitatea din cauza nivelului scăzut al apei Dunării, a anunțat președintele sârb Aleksandar Vučić.

Vučić a explicat că Dunărea rămâne, deocamdată, navigabilă, însă nivelul scăzut al apei obligă navele să transporte doar jumătate din încărcătura obișnuită.

„Există patru procese tehnologice pentru care avem nevoie de Dunăre și de apă. Ne confruntăm cu foarte multe probleme. Vom face tot ce ne stă în putință și sper că nu va trebui să oprim activitatea rafinăriei. Dacă totuși va fi necesar, în doar două-trei zile Dunărea va deveni nenavigabilă”, a declarat președintele sârb.

Presiune suplimentară asupra prețurilor la petrol

Liderul de la Belgrad a atras atenția și asupra dificultăților legate de evoluția prețurilor petrolului pe piața internațională. „Vom trece prin numeroase probleme economice și, ferească Dumnezeu, printr-o nouă oprire a rafinăriei. Sper să nu fie nevoie de așa ceva. Vom rezista financiar și economic, dar acest lucru va fi imposibil dacă prețurile continuă să crească. Nu vom mai avea nici petrol, nici motorină”, a spus Vučić.

Deși a recunoscut că rămâne o întrebare deschisă dacă autoritățile vor reuși să facă față fenomenelor naturale, președintele sârb a ținut să liniștească populația, precizând că nu este încă momentul pentru îngrijorare și că va informa cetățenii „atunci când va veni momentul să se îngrijoreze”.

Pentru luni, 3 august, este programată o ședință extraordinară a Statului Major pentru Situații de Urgență al Republicii Serbia, în cadrul căreia va fi discutată situația actuală și măsurile adoptate pentru asigurarea stabilității energetice.

Premierul Đuro Macut a cerut populației să folosească energia electrică în mod rațional în perioada următoare, pe fondul valului de căldură prelungit și al creșterii consumului, subliniind că situația din sectorul energetic este „serioasă și complicată”.