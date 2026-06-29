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Surpriză: David Popovici se antrenează cu rivalul său, Pan Zhanle, chiar în România

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David Popovici pare decis să se lupte anul acesta nu doar pentru cucerirea a două titluri europene luna viitoare, la Paris, ci și pentru stabilirea unui nou record mondial. Pentru aceasta, și-a luat cel mai valoros partener de antrenament posibil: recordmenul lumii!

David Popovici si Pan Zhanle (FOTO: Facebook/ David Popovici)
David Popovici si Pan Zhanle (FOTO: Facebook/ David Popovici)

După ce a câștigat cu recorduri ale competiției probele de 100 metri liber și 200 metri liber din cadrul concursului de la Roma, unul dintre cele mai importante din lumea înotului, David a dat o veste care i-a luat prin surprindere chiar și pe cei mai fideli fani ai săi: se va antrena, la București, cu marele său rival, chinezul Pan Zhanle, recordmenul mondial de la 100 m liber!

Acesta e sosit deja în România și a început stagiul comun de pregătire cu David Popovici. Cei doi au spus de mai multe ori de-a lungul timpului că sunt prieteni, însă nimeni nu a crezut că nu sunt declarații de complezență, până acum.

Adevărul este că o pregătire comună între doi dintre cei mai rapizi înotători ai planetei nu va putea aduce decât un progres remarcabil, atât pentru unul, cât și pentru celălalt.

Și nu e exclus să vedem și că se va stabili un nou record mondial la 100 m în această vară, dacă nu cumva mai multe, pentru că e foarte posibil să fie o luptă de la distanță între ei. De asemenea, și momentul e foarte bine ales, pentru că cei doi nu vor fi rivali în nici o cursă oficială, Mondialele fiind programate abia anul viitor.

Sosirea în România a lui Pan Zhanle, anunțată chiar de David Popovici

"Am bucuria de a-i ura bun venit în România prietenului meu Pan Zhanle şi echipei sale, pentru un cantonament comun de pregătire. Sunt convins că această colaborare va fi un schimb valoros de experienţă pentru noi toţi, atât pe plan sportiv, cât şi cultural. Eu încă exersez cum să spun corect "Bun venit! " în mandarină: 欢迎 (huan-ying). Pentru a ne putea concentra pe deplin asupra pregătirii, vă rugăm, cu respect, pe voi - jurnalişti şi fani - să ne susţineţi prin respectarea caracterului strict profesional al programului pe toată durata cantonamentului", a scris Popovici pe Facebook.

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