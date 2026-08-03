 Fiica comandantului Forțelor Aerospațiale ale Rusiei ar fi fost rănită în explozia restaurantului italian din Moscova, susține presa rusă | adevarul.ro
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Fiica comandantului Forțelor Aerospațiale ale Rusiei ar fi fost rănită în explozia restaurantului italian din Moscova, susține presa rusă

Război în Ucraina
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O explozie produsă într-un restaurant din centrul Moscovei s-a soldat cu cinci morți și cel puțin 21 de răniți, potrivit celor mai recente informații furnizate de autoritățile și presa din Rusia. Între persoanele rănite s-ar putea afla și fiica generalului rus Aleksandr Ceaiko, însă această informație nu a fost confirmată oficial.

Restauranul Balzi Rossi din Moscova
Restaurantul Balzi Rossi din Moscova unde a avut loc explozia/FOTO:X

Publicația independentă rusă Verstka citează o sursă apropiată conducerii restaurantului Balzi Rossi, potrivit căreia Maria Ceaiko, în vârstă de 25 de ani, s-ar număra printre victimele exploziei.

Informația se bazează pe listele persoanelor rănite publicate de canalele rusești REN TV și 112, unde apare o femeie identificată doar ca „Maria P.”, în vârstă de 25 de ani, despre care se afirmă că a suferit un traumatism cranio-cerebral deschis.

Potrivit investigației Verstka, datele de naștere și adresa acesteia coincid cu cele ale Mariei Ceaiko. Publicația susține că femeia figurează în unele baze de date și sub numele de familie Peredrii, despre care presupune că ar aparține soțului său. De asemenea, printre răniți apare și un bărbat identificat drept „Danilo P.”, despre care publicația afirmă că ar putea fi soțul acesteia. Aceste informații nu au fost confirmate de autoritățile ruse.

Bilanțul victimelor a crescut

Potrivit presei ruse, două persoane rănite au murit ulterior în spital, ceea ce ridică bilanțul la cinci decese.

Anterior, Comitetul Național Antiterorist al Rusiei anunțase moartea a trei persoane: femeia despre care anchetatorii susțin că transporta dispozitivul exploziv, un agent de pază și unul dintre clienții restaurantului.

Alte peste șase persoane se află în stare gravă, potrivit informațiilor publicate de mass-media rusă.

Anchetă pentru presupus act terorist

Comitetul de Investigații al Federației Ruse a deschis un dosar penal pentru terorism.

Potrivit versiunii preliminare prezentate de anchetatori, explozibilul ar fi fost ascuns într-o cutie prezentată drept cadou și detonat de la distanță. Anchetatorii afirmă că femeia care a adus coletul este posibil să nu fi cunoscut conținutul acestuia.

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Investigațiile la locul exploziei s-au încheiat, iar restricțiile impuse în jurul restaurantului au fost ridicate.

Ținta atacului rămâne neclară

Autoritățile ruse nu au precizat oficial care ar fi fost ținta atacului.

Cu toate acestea, mai multe publicații și canale Telegram din Rusia au relatat că în restaurant avea loc o petrecere privată organizată cu ocazia împlinirii a 55 de ani de către comandantul Forțelor Aerospațiale ale Rusiei, generalul Aleksandr Ceaiko.

Ca argument, acestea invocă imagini din restaurant în care pe scenă apărea inscripția „Aleksandr 55”. Până în prezent nu există o confirmare oficială că generalul participa la eveniment sau că acesta ar fi fost ținta atacului.

Tot neconfirmate oficial sunt și informațiile publicate de canalul Telegram VCHK-OGPU, potrivit cărora agentul de pază decedat ar fi fost angajat al Serviciului Federal de Protecție al Rusiei.

Reacția Italiei

Explozia a avut loc la restaurantul italian Balzi Rossi, iar incidentul a provocat și reacții diplomatice.

Ministerul rus de Externe a sugerat, prin intermediul ambasadei sale din Italia, că atacul ar fi reprezentat o încercare de intimidare a cetățenilor italieni care lucrează în Rusia și a făcut referiri la Ucraina.

Într-o postare pe rețelele de socializare, ambasada Rusiei în Italia a declarat că doar datorită curajului unui agent de securitate bucătarul napolitan Carmine Alfieri și echipa sa „au reușit să scape nevătămați”. Ambasada a asociat autoritățile ucrainene cu al-Qaeda și ISIS.

„Este evident că, prin planificarea unui atac terorist împotriva unuia dintre cele mai bune restaurante italiene din Moscova, au vrut să-i intimideze pe italienii care lucrează în Rusia, să le arate că și ei se află în câmpul lor vizual și ar putea deveni următoarele victime în orice moment”, a declarat misiunea diplomatică rusă din Italia într-un comunicat.

În timpul unui discurs la festivalul cultural și politic din Versiliana, șeful diplomației italiene a subliniat că astfel de declarații ale diplomatului rus sunt o „minciună colosală”.

„De ce i-ar intimida ucrainenii pe italieni? Dacă așa stau lucrurile, ar putea fi rușii cei care îi intimidează pe italieni, având în vedere că noi susținem Ucraina”, a subliniat Tajani.

Cine este Aleksandr Ceaiko

Aleksandr Ceaiko a fost numit comandant al Forțelor Aerospațiale ale Federației Ruse în mai 2026.

Anterior, el a comandat Districtul Militar Est și s-a aflat la conducerea unor operațiuni militare în Ucraina.

Uniunea Europeană l-a inclus pe lista sancțiunilor în 2026, acuzându-l de responsabilitate pentru crime de război comise în timpul ocupației orașului Bucea. De asemenea, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că l-a pus oficial sub acuzare pentru implicarea în planificarea și desfășurarea invaziei ruse asupra Ucrainei.

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