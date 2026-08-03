 Ce ar alege românii dacă ar putea avea un singur fel de mâncare pentru tot restul vieții | adevarul.ro
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Ce ar alege românii dacă ar putea avea un singur fel de mâncare pentru tot restul vieții

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Dacă ar putea mânca o singur fel de mâncare pentru tot restul vieții lor, cei mai mulți români ar alege să mănânce pizza, urmată îndeaproape, în preferințe, de friptură, conform ”What’s Cooking? Bolt Food’s Habits Report”, studiu realizat de Ipsos, la comanda Bolt Food.

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Dacă ar trebui să aleagă, 21% dintre români ar mânca pizza pentru tot restul viețiii. În topul preferințelor sunt și friptura (19%), dar și fish and chips (13%).

Preferința declarată se regăsește și în comportamentul real de comandă. În aplicația Bolt Food, pizza este una dintre cele mai comandate categorii din România, depășită doar de burgeri.

Dintre sortimente, cele mai populare sunt pepperoni și margherita. La polul opus se află varianta hawaiiană, care rămâne constant pe ultimele poziții - un răspuns, în date, la o dezbatere gastronomică mai veche.

Bucureștenii comandă cea mai multă pizza din țară, în volum absolut. Sunt urmați de clujeni și de craioveni. Raportat la numărul de locuitori însă, ierarhia se schimbă, și Cluj-Napoca conduce, mai arată datele din aplicație.

„Nu este o surpriză că pizza rămâne una dintre categoriile de top din aplicația Bolt Food. Este un preparat pe care utilizatorii noștri îl aleg în special vinerea și sâmbăta și pe care îl pot comanda din sute de restaurante partenere din toată țara. Continuăm să lucrăm pentru o ofertă cât mai variată și mai accesibilă și pentru a conecta restaurantele partenere cu clienții din comunitățile locale”, a explicat Alexandra Laeș, reprezentant Bolt Food România.

Bolt Food este disponibilă în România din 2020, oferind servicii de livrare a mâncării și cumpărăturilor alimentare în 44 orașe. Serviciile de livrări duc mai departe misiunea Bolt, ecosistemul de alimente și băuturi fiind fundamentul orașelor în care oamenii se bucură de confort.

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