David Popovici a dezvăluit ce meserie ar alege dacă ar renunța la înot

Multiplu campion la înot, David Popovici a dat un interviu în „Swimming World Magazine” în care a oferit detalii despre viaţa privată şi dorinţele sale. Acesta a dezvăluit ce meserie ar face dacă n-am mai fi sportiv, mâncarea preferată şi cu cine şi-ar schimba viaţa pentru o zi.

Iată ce a declarat Popovici pentru „Swimming World”, potrivit „News.ro”:

Meseria de vis: „Ce mi-ar plăcea să fac după ce nu voi mai concura la înot trebuie să aibă legătură cu maşinile. Vreau să fiu fie un mecanic foarte bun, fie un restaurator de maşini. Sau ambele:) Ador maşinile”.

Sportul pe care l-ar face dacă n-ar înota: „Când eram mic credeam că sunt foarte bun la badminton, acum cred că era doar tata care mă lăsa să câştig din când în când”.

Mâncarea zilnică: „Burgerii”.

Melodia pe care o ascultă zilnic: „Send the Pain, Baby” de Chevelle

Serialul preferat: „The Sopranos”. Dacă vă gândiţi altfel, pur şi simplu vă înşelaţi.

Locul preferat pe care l-a vizitat datorită înotului: „Lima, Peru, pentru mâncare, şi Melbourne, în general. De fapt, prietenii pe care mi i-am făcut pe parcurs, în fiecare ţară, sunt adevărata recompensă şi răspunsul pentru mine”.

Hobby-uri: „Îmi plac mijloacele de transport periculoase. Am maşini rapide şi sunt puţine lucruri care îmi plac mai mult decât să fac o plimbare plină de adrenalină cu una dintre ele pe un drum sinuos, duminica dimineaţa devreme”.

Ce se știe puțin despre el: „Dorm puţin, aşa am fost întotdeauna”.

Cu cine și-ar schimba viața pentru o zi: „Mi-aş schimba viaţa cu cea a câinelui meu; sunt foarte curios să văd cum e să mănânci, să dormi, să fii scos la plimbare, să te joci şi să fii iubit necondiţionat - nu că nu aş fi iubit necondiţionat de familia mea. Îi iubesc;))”

Participant la Trofeul internațional Settecolli, la Roma, luna trecută, David Popovici s-a clasat pe locul 2 în finala A a probei de 50 m liber. Campion olimpic, mondial și european, bucureșteanul a câștigat la 100 m și 200 m liber. La 100 m, el a fost cronometrat în 47,26 secunde, stabilind un nou record al întrecerii.