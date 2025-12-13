David Popovici le oferă copiilor un cămin înainte de Crăciun. Campionul a primit un cadou special la inaugurarea casei de 450.000 euro

David Popovici, campion mondial și olimpic la natație, a strâns peste 450.000 de euro pentru construirea unei case care va găzdui 12 copii. În semn de mulțumire, micuții i-au dăruit un tablou realizat chiar de ei, pe care Popovici îl consideră un cadou cu o valoare emoțională imensă.

Înotătorul român, ambasador al Fundației Hopes and Homes for Children din 2023, s-a implicat activ în proiecte pentru copiii vulnerabili, iar campania pentru această casă a început anul trecut, de ziua sa. Locuința, ridicată în Sectorul 5, le va oferi copiilor un cămin stabil, iar Popovici se declară emoționat că vor petrece primul Crăciun aici.

„Proiectul acesta are o semnificație extraordinară, nu este doar o clădire, ci un loc în care 12 copii care au nevoie de sprijin vor găsi căldură și siguranță. Este un proiect ambițios, realizat în doar un an, iar faptul că acești copii vor petrece primul lor Crăciun aici este deosebit!”, a declarat David Popovici, citat de Golazo.

Pentru campionul român, tabloul oferit de copii va avea un loc special în casa sa, un simbol al gestului care a schimbat viața acestor micuți și care marchează încă o filă frumoasă în cariera sa impresionantă.

„Eu nu-mi expun medaliile pe nicăieri prin casă, în schim acest cadou înseamnă foarte mult pentru mine și are un impact mai mare decât medaliile de la Mondiale sau Jocurile Olimpice. Sunt foarte mândru!”, a mai spus campionul mondial.

Popovici, în continuare implicat în proiectele pentru casele copiilor

David Popovici rămâne un model de urmat pentru tinerii români, iar implicarea sa în proiecte caritabile inspiră și mobilizează numeroși susținători pentru cauzele pe care le promovează.

Reușita de a ridica în doar un an o casă pentru copii prin fundație îl determină pe campion să continue să lupte pentru a oferi cămin și siguranță celor care au cea mai mare nevoie.

„Este a 133-a casă pe care fundația o construiește. Mai sunt de construit doar 5 case până când toate orfelinatele din România vor fi închise definitiv, iar copiii vor putea avea cu adevărat o casă.

Îmi doresc să mă implic pentru totdeauna în astfel de demersuri și să ajut cât de mult pot. Sunt recunoscător că am o platformă foarte mare, am mulți oameni care mă urmăresc și le mulțumesc că au ascultat îndemnul de a dona, dar îi și anunț că nu ne vom opri aici!”, a mai adăugat David Popovici, conform sursei citate.