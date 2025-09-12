Ce își dorește David Popovici de ziua lui de naștere. Reacție demnă de un campion: „Nu vreau cadouri, vreau șanse pentru ei”

David Popovici va împlini 21 de ani pe data de 15 septembrie a acestui an. Înotătorul care a obținut medalia de aur la proba de 200 metri liber la Jocurile Olimpice de la Paris a decis să facă un gest de milioane și să „își doneze ziua de naștere”.

David Popovici a apelat la bunavoința fanilor de pretutindeni și a recunoscut că, anul acesta, toate donațiile care se vor strânge de ziua lui vor merge către tinerii care beneficiază de bursele de performanță DAR.

Campionul român se implică activ și dorește ca toate donațiile de ziua sa de naștere să îi ajute pe cei 35 de tineri care fac parte din programul Burselor DAR, organizat de fundația Hope and Homes for Children, și care provin din medii defavorizate.

„Vreau șanse pentru viitorii campioni!”

Anul trecut, de ziua lui, David Popovici a reușit să mobilizeze aproape 9.000 de donatori individuali în cadrul celei mai ample campanii de strângere de fonduri, „Ambasador pentru Acasă”. Scopul campaniei a fost construirea unei case familiale, care urmează să devină, la finalul acestui an, căminul a 11 copii cu nevoi speciale.

„De ziua mea nu vreau cadouri, vreau şanse pentru viitorii campioni. Dragoş scrie poezii şi visează să înoate cu mine. Ana cântă la vioară şi pian, deşi nu are acasă încă o baie funcţională. Laur e campion european la karate. Ei muncesc incredibil de mult, dar au nevoie şi de forţa noastră.

Fă şi tu o donaţie şi hai să demonstrăm că, oricât de greu le-a început viaţa, viitorul se poate rescrie. Performanţa se clădeşte cu oameni. Haideţi să fim împreună acei oameni!”, a spus David Popovici, într-un video postat pe Facebook.

Antrenorul lui Popovici, membru al juriului Burselor DAR

Bursele DAR sunt un program prin care 35 de tineri proveniți din medii vulnerabile, dar care se remarcă prin performanțele lor în diverse domenii, primesc lunar câte o bursă în valoare de 2.000 de euro.

Inițiativa aparține fundației Hope and Homes for Children și a ajuns acum la cea de-a patra ediție. Până în prezent, valoarea totală a burselor acordate depășește 200.000 de euro, notează news.ro.

Selecția bursierilor este făcută de un juriu din care face parte și Adrian Rădulescu, antrenorul campionului David Popovici.