search
Vineri, 12 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Ce își dorește David Popovici de ziua lui de naștere. Reacție demnă de un campion: „Nu vreau cadouri, vreau șanse pentru ei”

0
0
Publicat:

David Popovici va împlini 21 de ani pe data de 15 septembrie a acestui an. Înotătorul care a obținut medalia de aur la proba de 200 metri liber la Jocurile Olimpice de la Paris a decis să facă un gest de milioane și să „își doneze ziua de naștere”.

David Popovici, fest de mare campion Foto/Facebook
David Popovici, fest de mare campion Foto/Facebook

David Popovici a apelat la bunavoința fanilor de pretutindeni și a recunoscut că, anul acesta, toate donațiile care se vor strânge de ziua lui vor merge către tinerii care beneficiază de bursele de performanță DAR.

Campionul român se implică activ și dorește ca toate donațiile de ziua sa de naștere să îi ajute pe cei 35 de tineri care fac parte din programul Burselor DAR, organizat de fundația Hope and Homes for Children, și care provin din medii defavorizate.

„Vreau șanse pentru viitorii campioni!”

Anul trecut, de ziua lui, David Popovici a reușit să mobilizeze aproape 9.000 de donatori individuali în cadrul celei mai ample campanii de strângere de fonduri, „Ambasador pentru Acasă”. Scopul campaniei a fost construirea unei case familiale, care urmează să devină, la finalul acestui an, căminul a 11 copii cu nevoi speciale.

„De ziua mea nu vreau cadouri, vreau şanse pentru viitorii campioni. Dragoş scrie poezii şi visează să înoate cu mine. Ana cântă la vioară şi pian, deşi nu are acasă încă o baie funcţională. Laur e campion european la karate. Ei muncesc incredibil de mult, dar au nevoie şi de forţa noastră.

Fă şi tu o donaţie şi hai să demonstrăm că, oricât de greu le-a început viaţa, viitorul se poate rescrie. Performanţa se clădeşte cu oameni. Haideţi să fim împreună acei oameni!”, a spus David Popovici, într-un video postat pe Facebook.

Antrenorul lui Popovici, membru al juriului Burselor DAR

Bursele DAR sunt un program prin care 35 de tineri proveniți din medii vulnerabile, dar care se remarcă prin performanțele lor în diverse domenii, primesc lunar câte o bursă în valoare de 2.000 de euro.

Inițiativa aparține fundației Hope and Homes for Children și a ajuns acum la cea de-a patra ediție. Până în prezent, valoarea totală a burselor acordate depășește 200.000 de euro, notează news.ro.

Selecția bursierilor este făcută de un juriu din care face parte și Adrian Rădulescu, antrenorul campionului David Popovici.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
digi24.ro
image
Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Autoritățile din SUA folosesc toate resursele ca să îl prindă pe ucigaș
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza pentru 11-21 septembrie 2025. Când se răcește vremea în România
gandul.ro
image
Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni: Prognoza emisă de ANM
mediafax.ro
image
Mirel Rădoi a mărturisit cum lucrează cu fiul său Denis la Universitatea Craiova: „După meci doarme maximum 2 ore pe noapte”
fanatik.ro
image
Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”
libertatea.ro
image
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
digi24.ro
image
„Nu se uită la alții, la ce nivel sunt?”. Dezvăluiri din culisele FRF, după o ședință cu „cuțitele pe masă”
gsp.ro
image
"E dezgustător!" / "Mă bucur că a vorbit". Adevărul despre viața personală a lui Carlos Alcaraz a ieșit la iveală
digisport.ro
image
Cristian Tudor Popescu, despre asasinarea lui Charlie Kirk: 'De ce nu simt empatie'
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia
observatornews.ro
image
Ce scrie pe gloanțele cu care asasinul a tras în Charlie Kirk. I-au mai rămas în cartuș 3, toate inscripționate
cancan.ro
image
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
prosport.ro
image
Cine primește tichetele sociale de 250 de lei până la finalul anului. Lista persoanelor eligibile
playtech.ro
image
Vicepreședintele AUR, care îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea, a fost amendat drastic de Poliție. Adrian Axinia nu și-a recunoscut fapta
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Scandal de proporții! Au "luat foc" după ce au văzut poza cu Ruben Neves și văduva lui Diogo Jota
digisport.ro
image
VIDEO Cine a fost Charlie Kirk, om apropiat de Donald Trump: A jucat un rol cheie în alegerile prezidențiale din SUA
stiripesurse.ro
image
Un român a dispărut fără urmă în Germania! Liviu Tarabaș este de negăsit din luna august. Apelul făcut de familie
kanald.ro
image
Se schimbă Codul Muncii, o veste bună pentru părinți. Zile de telemuncă obligatorii pentru...
playtech.ro
image
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
wowbiz.ro
image
Cine este soțul Marei Bănică. L-a ținut ascuns de ochii curioșilor. E plin de bani. Cei doi s-au cunoscut în avion, iar vedeta a fost cerută în căsătorie prin poștă!
romaniatv.net
image
Pensie pentru contributivitate de 2.806 lei pe lună. Care e suma maximă pentru 3,7 milioane de pensionari
mediaflux.ro
image
„Nu se uită la alții, la ce nivel sunt?”. Dezvăluiri din culisele FRF, după o ședință cu „cuțitele pe masă”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
click.ro
image
Horoscop săptămâna 12-18 septembrie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu la început de toamnă
click.ro
image
Cât îi costă pe părinți meditațiile, în 2025? Prețuri la matematică, română și engleză
click.ro
Diana și Charles, Getty (3) jpg
Ce nemilos era Regele Charles în tinerețe. A lăsat-o pe Diana plângând în hohote, după ce abia născuse
okmagazine.ro
Regina Elisabeta foto Profimedia jpg
Ultima rugăminte a Reginei Elisabeta când a aflat că urma să moară. Făcuse cancer după ce-și pierduse soțul
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prima reacție a lui Cătălin Scărlătescu după despărțirea de actrița Doina Teodoru. Ce planuri are de acum înainte
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”

OK! Magazine

image
Prințesa fără fițe și pusă pe treabă! Cu părul prins în coc fără elastic, Kate Middleton și-a arătat abilitățile la o vizită regală

Click! Pentru femei

image
Ultima rugăminte a Reginei Elisabeta când a aflat că urma să moară. Făcuse cancer după ce-și pierduse soțul

Click! Sănătate

image
Neurolog: trei suplimente populare pot deveni toxice pentru creier