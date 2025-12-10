Statul român, dator de câteva luni la David Popovici. Sportivul de la CS Dinamo nu și-a primit banii de pe urma performanțelor de la Mondiale

David Popovici, 21 de ani), desemnat cel mai bun sportiv dinamovist în cadrul Galei Sportului Dinamovist 2025, a urcat din nou pe scenă, de această dată la „Gala #BeActive - 10 ani de mișcare, energie și unitate europeană”, organizată de Agenția Națională pentru Sport. Înotătorul și gimnasta Sabrina Voinea au fost desemnați „Most Popular Ambassador” la masculin și feminin.

Dublul campion mondial de la Singapore (100 m și 200 m liber) a vorbit despre premierile întârziate, infrastructura sportivă precară și obiectivele pentru noul sezon. A subliniat că situația recompenselor financiare pentru performanțele recente, de la Mondiale și Europene, nu a fost rezolvată: „Nu le-am primit. Din vara anului trecut mă aflu în aceeași situație ca și colegii mei care nu au fost recompensați și sper ca situația să se remedieze atât pentru mine, cât și pentru ceilalți sportivi”.

Sportivul are așteptări de la Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. „Îmi știți discursul, mereu am vorbit despre lipsa infrastructurii. Există câteva bazine olimpice și semiolimpice, dar nu la nivelul de care au nevoie tinerii sportivi. Mi-ar plăcea să văd facilități, spații sportive de calitate și piste pentru bicicliști. Bucureștiul e plin de gropi, merg cu precauție prin trafic”, a spus David.

De asemenea, nu și-a ascuns frustrarea privind starea bazinului de la „Lia Manoliu”: „Nu mai am atât de multe speranțe. Vorbesc de un an sau doi despre condițiile de acolo pe timpul iernii. Bazinul este în paragină de aproximativ 10 ani. Răspunsurile au fost mereu pasate de la stânga la dreapta”.

Popovici va reveni în bazin la evenimentul „Sprint with the Stars”, care va avea loc pe 17 ianuarie, la Otopeni.