Luni, 8 Decembrie 2025
David Popovici a luat marele pot la Gala Sportului Dinamovist. I-a stat alături o halterofilă de temut

Publicat:

Înotătorul David Popovici (21 de ani) a declarat, luni, cu ocazia Galei Sportului Dinamovist, că 2025 a fost cel mai important an din cariera sa de până acum și că a avut multe lucruri de învățat din momentele dificile pe care a reușit să le traverseze.

Popovici și Cambei, eroii serii la CS Dinamo FOTO Facebook CS Dinamo
Popovici și Cambei, eroii serii la CS Dinamo FOTO Facebook CS Dinamo

Cred că a fost cel mai important an pentru mine de până acum. A fost un an dificil, frumos și din care am învățat extraordinar de multe lucruri. Întotdeauna este foarte frumos și plăcut să câștigi, dar înveți mult mai multe din momentele în care îți este greu. Și cumva anul acesta am reușit să trec și prin niște momente în care mi-a fost foarte greu și să și câștig. Sunt mândru de mine și de echipa mea, de toți oamenii din echipă. Dacă ar fi să-l caracterizez în două cuvinte aș putea spune că a fost un an intens și frumos”, a declarat Popovici.

Cel mai emoționant moment a fost probabil cel în care m-am urcat pe podium la Campionatul Mondial, când am realizat cu adevărat că ar fi trebuit să am mai multă încredere în mine și că poate să îmi iasă și să reușesc, chiar dacă mă simt rău cu o zi, două sau trei înainte. Atunci a fost un moment foarte emoționant. E fix sentimentul de dinainte de cursă, de la Europene sau Mondiale, când ți se strigă numele, când ești cuprins de frică, dar în același timp te simți mai în viață ca oricând. Exact aia este adrenalina la care îmi place să mă întorc”, a adăugat David Popovici.

Înotătorul David Popovici, dublu campion mondial, și halterofila Mihaela Cambei, cu un aur și două medalii de argint la CM, au fost desemnați, luni, în cadrul Galei Sportului Dinamovist, cei mai buni sportivi ai clubului Sportiv Dinamo în 2025.

Cambei vrea sănătate

Înotătorul David Popovici, dublu campion mondial, și Mihaela Cambei (23 de ani), cu trei medalii, una de aur și două de argint la Campionatele Mondiale de haltere, au fost desemnați, luni, cei mai buni sportivi ai Clubului Sportiv Dinamo în 2025 în cadrul Galei Sportului Dinamovist.

Popovici, aflat de 5 ani la Dinamo, a afirmat că se bucură că a fost bine primit și că este susținut din toate punctele de vedere: „Mă bucur că în seara asta, la gala organizată de clubul Dinamo, am reușit să ajung, pentru că în această perioadă sunt invitat la multe gale. Dacă fac un calcul cred că sunt la Dinamo de aproape cinci ani și mă simt foarte bine. E un club la care mă simt bine primit și susținut”.

Halterofila Mihaela Cambei s-a arătat mulțumită de performanțele obținute în 2025, afirmând că își dorește ca anul viitor să se autodepășească.

Acum am nevoie doar de sănătate, pentru că Dumnezeu mi-a dat de toate și sunt recunoscătoare, pentru că am avut un an excelent. Sunt ani de zile de muncă în spate, sunt 13-14 ani până acum, pentru a ajunge la nivelul acesta. Anul viitor îmi doresc să fie minunat ca și acesta, să mă autodepășesc, să aduc medalii mondiale și europene, să îmi mențin poziția asta, să îmi apăr titlul”, a afirmat Mihaela Cambei.

Președintele CS Dinamo, Ionuț Popa, a precizat că rezultatele sportivilor bucureșteni au avut o traiectorie ascendentă în ultimii ani.

Rezultatele din ultimii ani au fost într-o direcție ascendentă. Am încercat să concentrăm cam tot ce înseamnă performanțele și valoarea loturilor olimpice la Dinamo, pentru că suntem un centrul de excelență. Trebuie să fim perseverenți, să continuăm tradiția acestui club. De la 2026 mi-aș dori să fie un an mai bun decât 2025, dar dacă nu se poate, să fie cel puțin la fel ca acesta. Toată proiecția noastră ca finalitate are anul olimpic 2028”, a declarat Popa.

Mesaj de la Nadia

Referitor la transferul gimnastei Ana-Maria Bărbosu, legitimată în trecut la CSA Steaua, Popa a afirmat că a fost ajutat de fosta mare sportivă Nadia Comăneci, care a transmis un mesaj video în cadrul galei.

Transferul Anei Maria Bărbosu a fost o lovitură, este o gimnasta de mare perspectivă. Acest transfer l-am realizat cu ajutorul Nadiei Comăneci, sportiva avea mai multe opțiuni și Nadia i-a explicat. În acest fel am reușit să grupăm cam toți performerii României într-un singur loc”, a explicat Ionuț Popa.

Aflată printre laureații Galei Sportului Dinamovist, canotarea Maria Lehaci a afirmat că 2025 a fost un an excelent atât pentru ea, cât și pentru soțul ei Florin Lehaci.

Pentru noi a fost un an excelent ca și familie, cred că cel mai bun an de până acum. Suntem foarte mândri că facem parte din familia acestui club, al clubului Dinamo, și de fiecare dată când venim la un eveniment organizat de ei ne simțim foarte bine”, a spus Maria Lehaci.

Cei mai buni antrenori dinamoviști în 2025 au fost desemnați Adrian Rădulescu (înot) și Valeriu Calancea (haltere), tehnicienii care îi pregătesc pe David Popovici și Mihaela Cambei. Categoria antrenorul revelație a anului a fost câștigată de Bogdan Tănase (volei).

Echipa anului la CS Dinamo a fost desemnată formația de handbal masculin, în timp ce voleiul masculin a fost desemnat ''Echipa revelație a anului''.

La categoria „laureat al anului sportiv 2025” au fost premiați canotorii Ancuța Bodnar, Roxana Anghel, Amalia Bereș, Maria Lehaci, Florin Lehaci, Ștefan Berariu, Cristina Drugă, Victoria Ștefania Petreanu, Andrei Mândrilă, Sergiu Bejan, scrimerii Vlad Covaliu, Răzvan Ursachi, atletul Andrei Rareș Toader și trăgătoarea Laura Ilie.

La categoria juniori au primit distincții pentru performanțele din 2025 Amalia Covaliu - scrimă, Luca Joldea - tir, Isabel Bob - judo, Yannick Alexandrescu - tenis și Andrei Crăciun - taekwondo WT.

La Gala Sportului Dinamovist au participat viceprim-ministrul Cătălin Predoiu, alți foști miniștri de interne, președinți de federație, sportivi și foști sportivi ai clubului bucureștean.

