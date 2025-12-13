search
Sâmbătă, 13 Decembrie 2025
Ateul Elon Musk mărturisește că a ajuns să creadă că Dumnezeu există: „Cred că acest univers a provenit din ceva”

Publicat:

Miliardarul Elon Musk, fost ateu autodeclarat, a mărturisit că, în ultimii ani, privește cu respect către creatorul universului și a precizat că „Dumnezeu este Creatorul”. Este una dintre recentele afirmații care arată o schimbare majoră în convingerile fostului agnostic Musk.

Elon Musk/FOTO: Shutterstock
Elon Musk/FOTO: Shutterstock

Cred că acest univers a provenit din ceva. Oamenii folosesc etichete diferite [pentru Dumnezeu]”, a explicat Musk, apărând într-un podcast găzduit de soția lui Stephen Miller, unul dintre principalii consilieri ai lui Donald Trump, scrie Daily Mail.

Din 2022, patronul Tesla și X, în vârstă de 54 de ani, a vorbit deschis de mai multe ori despre respectul său tot mai mare pentru valorile creștine de bază și a admis chiar că a fost „un prost pentru că nu le-a apreciat înțelepciunea profundă”.

Anul trecut, a mers până la a se numi „creștin cultural”, lăudând învățăturile lui Iisus despre iubire, bunătate și iertare pentru înțelepciunea și valoarea lor socială.

În episodul de marți al The Katie Miller Podcast, Musk a adăugat însă că creatorul nostru ar putea pur și simplu să ruleze o simulare computerizată uriașă, iar viețile noastre să nu fie nimic mai mult decât „jocul video al cuiva”.

Elon Musk a sugerat că lumea ar putea fi o simulare, asemănătoare unui „serial Netflix extraterestru”, în care scopul vieții ar fi să rămână suficient de interesantă pentru a nu fi „oprită”.

Aplicând teoria evoluției la această ipoteză, el susține că doar cele mai captivante simulări supraviețuiesc, iar alternativa ar fi anihilarea, motiv pentru care „unicul obiectiv” al umanității ar fi să mențină lucrurile interesante.

Evoluția lui Musk în privința religiei a venit în același timp cu virajul său politic spre dreapta, care l-a văzut susținând campania de realegere a lui Trump, formând Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE) și vorbind deschis împotriva așa-numitei culturi „woke”.

Musk a postat în repetate rânduri pe X că „virusul minții woke” a devenit, în esență, propria religie pentru cei din stânga politică și că se află în conflict cu creștinismul.

„Woke este o religie care a umplut golul lăsat de creștinism”, a scris el pe 25 august.

„Pare să existe o nevoie înnăscută de religie. Mulți atei adoptă pur și simplu un alt sistem de credințe (de exemplu, wokeness), care este, în esență, o religie”, a spus anterior actualul proprietar al X în septembrie 2023.

Noul interviu are deja peste 346.000 de vizualizări, devenind cel mai de succes episod al podcastului de când Miller a părăsit poziția pe care o avea alături de Musk pentru a lansa emisiunea, în august.

În timpul discuției ample, Musk a mai vorbit despre regretele sale legate de conducerea DOGE, colonizarea lui Marte, călătoria în timp și existența vieții extraterestre.

„Nu știu de niciun extraterestru. Oamenii m-au întrebat dacă există extratereștri. Nu am văzut nicio dovadă a existenței lor”, a spus Musk.

Miliardarul a adăugat că i-a întrebat pe liderii săi de rang înalt de la SpaceX dacă firma a văzut vreo dovadă de extratereștri în timpul lansărilor de rachete, dar nu a fost descoperit nimic.

În ceea ce privește observarea OZN-urilor, Musk a remarcat că aceasta este de fapt o discuție separată de cea despre găsirea vieții extraterestre, susținând că ceea ce oamenii văd de obicei pe cer sunt prototipuri militare testate.

