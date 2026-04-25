David Popovici, cel mai bun timp european al anului. A patra medalie de aur pentru campionul român

Campionul olimpic, mondial şi european David Popovici a câştigat titlul în proba de 100 m liber, sâmbătă, la Campionatele Naţionale de înot, găzduite de Complexul Sportiv de Nataţie din Otopeni.

Înotătorul legitimat la CS Dinamo a fost cronometrat cu timpul de 47 sec 52/100 - cel mai bun timp european al anului - fiind urmat de doi înotători de la CSM Constanţa, Patrick Sebastian Dinu, la 48 sec 01/100, şi Eric Ştefan Andrieş, la 49 sec 58/100.

David Popovici nu a concurat timp de 8 luni, după ce a făcut istorie la Campionatele Mondiale de la Singapore din 2025, iar la revenirea sa în competițiile oficiale a arătat o formă foarte bună. Acesta a fost al patrulea titlu obţinut de Popovici la această ediţie a Naţionalelor, după cele de la 50 m liber, 200 m liber şi ştafeta masculină 4x100 m liber. CS Dinamo a obţinut sâmbătă încă trei titluri, prin Daria Asaftei (100 m bras), Irina Ana Preda (100 m liber) şi Denis Laurean Popescu (50 m spate).

FEMININ

50 m spate

1. Daria Măriuca Silişteanu (CSM Constanţa) 27.99

2. Aissia Claudia Prisecariu (CSM Constanţa) 28.59

3. Ana Rozorea (CS Dinamo Bucureşti) 29.51

100 m bras

1. Daria Asaftei (CS Dinamo Bucureşti) 1:10.66

2. Alecsia Maria Tenciu (CSM Constanţa) 1:12.38

3. Tamara Ioana Lospa (CSM Constanţa) 1:13.08

100 m liber

1. Irina Ana Preda (CS Dinamo Bucureşti) 55.62

2. Andreea Luiza Comna (ACS Aqua Sport Citius) 55.96

3. Theodora Maria Dumitru (CSM Piteşti) 56.22

400 m mixt

1. Ana Maria Sibişeanu (CS Universitatea Cluj) 5:01.99

2. Fruzsina Ilka Vancsa (ACS Hyperion) 5:10.97

3. Irina Diaconescu (CSU Suceava) 5:11.59

MASCULIN

50 m spate

1. Denis Laurean Popescu (CS Dinamo Bucureşti) 25.41

2. Tudor Andrei Iordache (CSM Constanţa) 25.66

3. Andrei Ungur (CS Universitatea Cluj) 25.81

100 m bras

1. Darius Ştefan Coman (CSM Corona Braşov) 1:01.32

2. Danis Volontir (CSM Corona Braşov) 1:01.42

3. Emil Dăncăneţ (CSU Politehnica Timişoara) 1:03.39

100 m liber

1. David Popovici (CS Dinamo Bucureşti) 47.52

2. Patrick Sebastian Dinu (CSM Constanţa) 48.01

3. Eric Ştefan Andrieş (CSM Constanţa) 49.58

400 m mixt

1. Robert Andrei Badea (CSA Steaua) 4:20.45

2. Matei Cristian State (CSA Steaua) 4:26.19

3. Cezar Stoica (CSA Steaua) 4:31.00