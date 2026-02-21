Gică Hagi: „Am o poftă teribilă de a mă întoarce la națională”

Jurnalistul Decebal Rădulescu a ales să întâmpine noul an la Poiana Brașov, iar vacanța i-a rezervat și o întâlnire surpriză. Într-una dintre zile, acesta s-a intersectat cu Gică Hagi, aflat în stațiune pentru a sărbători noaptea dintre ani la hotelul deținut de Simona Halep.

Într-un schimb rapid de replici, Regele ar fi mărturisit cum pofta sa de a reveni la naționala României pare să crească de la o zi la alta.

„M-am întâlnit cu Hagi pe 2-3 ianuarie. Era la hotelul Simonei Halep, în Poiana Brașov. Nici eu, nici Hagi nu am stat la hotelul Simonei Halep, Hagi a stat la casa lui, dar a făcut acolo Revelionul. (n.r. Gică) Popescu l-a făcut la Copos, iar eu puțin mai sus de Copos, la Teleferic. Știi ce mi-a zis Hagi? ”Decebal, am o poftă teribilă de a mă întoarce la... (n.r. națională)!”, a admis Decebal Rădulescu, conform iamsport.ro.

În cursul zilei de luni, 23 februarie, Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale de fotbal a României, ar urma să își clarifice public poziția în privința viitorului său pe banca tehnică a tricolorilor. El a revenit în țară după un consult de specialitate la un reputat medic care profesează în Bruxelles ți va anunța în curând dacă își va continua mandatul și îi va conduce pe tricolori la barajul cu Turcia (26 martie).