Daniel Pancu l-a desființat pe Bergodi după derby-ul de Cluj. „Antrenor străin să-mi bată jucătorii în țara mea? Lipsă de respect”

Scandal la finalul derby-ului clujean, după un meci spectaculos câștigat de CFR Cluj cu 3-2 în fața Universității Cluj.

Tensiunile au escaladat imediat după ultimul fluier, când jucători și membri ai staff-urilor au intrat într-un schimb dur de replici, iar în centrul conflictului s-a aflat și antrenorul oaspeților, Cristiano Bergodi.

„Antrenor străin să-mi bată jucătorii în țara mea?”

Vizibil afectat de incidentele de la final, Pancu nu și-a ascuns nemulțumirea și a avut un discurs tăios la adresa tehnicianului italian.

„Să vină un străin în țară să-mi bată jucătorii? Nu e posibil așa ceva. A vrut să intre pe teren din minutul 85. Suntem în România! Nu e posibil așa ceva. Nu mai vorbesc despre fotbal. A fost minunată atmosfera până la final. E o lipsă gravă, crasă de respect. Antrenor străin să-mi bată jucătorii în țara mea? Eu mă simt un nimeni. Asta e senzația mea.

A fost un meci în care ei erau clar echipa mai odihnită, aveau toate premisele să ne învingă, dar jucătorii mei s-au luptat ca niște lei. Eu știu cum sunt tratați românii în străinătate. Am fost afară, am băgat capul în contră, am alergat mai mult decât unul de acolo și am respectat. Dacă faceam așa ceva eram arestat. Nu se poate așa ceva.

„Eu eram arestat dacă eram în străinătate și făceam asta!”

Eu eram arestat dacă eram în străinătate și făceam asta, știu ce vorbesc foarte bine. Am intrat pe teren cu Elveția, n-am atins pe nimeni (n.r. - într-un meci al naționalei României U21), n-am cuvinte. Să-mi vină un străin în țară să-mi bată jucătorul pe teren? Nu există așa ceva! Ești într-o țară străină, trebuie să ne respecți pe toți! E o lipsă crasă de respect la adresa românilor!”, a spus Daniel Pancu, după meci.

Din punct de vedere sportiv, succesul din Gruia cântărește enorm pentru echipa lui Daniel Pancu. CFR a bifat astfel a șaptea victorie la rând, a urcat la 41 de puncte și și-a consolidat poziția în zona de play-off.