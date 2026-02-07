Scene ireale la derby-ul Clujului. Antrenorul Bergodi a luat la palme și la pumni doi jucători ai echipei adverse

CFR Cluj a obținut sâmbătă seară a șaptea victorie consecutivă, recordul acestui sezon, după ce a trecut cu 3-2 de concitadina Universitatea. A fost un meci superb, umbrit de scenele de la final, când suporterii oaspeților s-au dat în stambă, iar antrenorul Cristiano Bergodi a provocat un scandal rar văzut în fotbal.

Elevii lui Daniel Pancu au lovit de trei ori, cu ajutorul adversarilor, care le-au oferit mingea pe tavă lui Djokovic (5), Biliboc (10) și Camora (43). De partea cealaltă, ”Șepcile Roșii” au replicat prin golurile lui Nistor (29) și Drammeh (83). Pe final, fanii Universității Cluj au început să arunce în teren cu tot ce le-a venit la mână - scaune, steaguri, sticle cu apă, ba chiar și cu o petardă care, culmea, a fost aproape să lovească un jucător de-al lor. Imediat după fluierul final, aceștia au forțat poartă pentru a intra pe gazon pentru a se răfui cu rivalii de la CFR, însă oamenii de ordine le-au ținut piept și i-au îndepărtat cu gaze lacrimogene.

Apoi a început debandada și la nivelul terenului. Antrenorul Cristiano Bergodi, scos din minți de bucuria provocatoare sau de o înjurătură a lui Andrei Cordea, l-a apucat pe jucător de gât și a încercat să-i care palme. A intervenit Muhar, care a primit câțiva pumni de la tehnicianul italian, cu greu ținut de câțiva oameni din staff-ul propriu. Bergodi a primit cartonaș roșu și s-a calmat după minute bune în care pur și simplu a fost imobilizat de colaboratorii săi.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj a ajuns la 7 victorii la rând și a urcat pe loc de play-off, în timp ce Universitatea Cluj rămâne pe poziția a 5-a în clasament.