Rapid s-a împiedicat în lupta pentru titlu, în fața Petrolului. „Primvs Derby” s-a încheiat nedecis

Aflați în cursa pentru primul titlu după 23 de ani, giuleștenii au făcut un pas greșit, vineri seară, în fața Petrolului. Rapid și gruparea ploieșteană au încheiat 1-1 partida din etapa a 26-a a Superligii de fotbal.

„Primvs Derby”, așa cum e numită de fanii celor două echipe întâlnirea dintre vișinii șu lupii galbeni a fost decis de două goluri marcate de fundaşi, în urma unor cornere. Prahovenii au deschis scorul prin Paul Papp (72), la lovitura de la colț executată de Tommi Jyry şi deviată de Alin Boţogan. Rapid a egalat la scurt timp, prin Alexandru Paşcanu (75), după ce Gheorghe Grozav a deviat periculos pentru propria poartă cornerul executat de Claudiu Petrila, iar Raul Bălbărău a respins în față.

Ocazii la ambele porți

În prima repriză, fiecare echipă a avut câte o ocazie notabilă. Kader Keita (21) a trimis un şut de la 35 metri, dar portarul Bălbărău a respins. Petrolul a avut un contraatac (41) periculos, dar Valentin Gheorghe a şutat peste poartă din poziţie bună. În partea a doua, Bălbărău a intervenit foarte bine la reluările slabe ale lui Daniel Paraschiv (57) şi Leo Bolgado (67), în timp ce Ricardinho (72) a fost aproape să-l surprindă pe portarul Dejan Iliev, care a debutat cu acest prilej la Rapid. Marco Dulca (Petrolul) a primit uşor al doilea cartonaş galben în finalul jocului (90+6), pentru un fault la mijlocul terenului.

Rapid, care are o singură victorie în ultimele patru meciuri de acasă (două eşecuri şi un egal), a ratat şansa de a urca pe primul loc. Petrolul e neînvinsă de trei etape, în care a remizat în deplasare cu Dinamo şi Rapid şi a învins-o pe Unirea Slobozia la Ploieşti. În tur, Rapid s-a impus cu 1-0.

Rapid - Petrolul Ploieşti 1-1 (0-0)

Arena Giuleşti - Bucureşti

Au marcat: Paşcanu (75)/ Papp (72).

Cartonaş roşu: Dulca (Petrolul) 90+6.