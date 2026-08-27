Dădea totul pentru FCSB, dar era batjocorit în vestiar. Jucători de renume l-au luat peste picior: „Mă încercau mulți!”

Perioada petrecută la FCSB i-a adus lui Iasmin Latovlevici numeroase satisfacții sportive, însă fostul fundaș își amintește și de momentele mai puțin plăcute din vestiar.

Iasmin Latovlevici (dreapta margine) Foto: Sportpictures

Latovlevici a făcut parte din generația care a cucerit mai multe trofee în tricoul formației bucureștene și a avut ocazia să evolueze inclusiv în cupele europene. Fundașul stânga a rămas la FCSB într-o perioadă în care echipa domina fotbalul românesc, iar între 2012 și 2015 clubul a reușit să câștige trei titluri consecutive.

Retras din activitate în 2023, după ultima experiență ca fotbalist la FC Argeș, Latovlevici a rămas în lumea fotbalului. În prezent, fostul campion lucrează la nivel de juniori la Poli Timișoara. Privind în urmă, acesta a rememorat atmosfera din vestiarul FCSB și competiția neoficială dintre jucători în afara terenului. Colegii săi acordau o atenție deosebită ținutelor, iar Latovlevici spune că el și Adi Popa nu reușeau să țină pasul cu ceilalți. Glumele celorlalți coechipieri s-au transformat, în pași repezi, în frustrări personale.

„Probabil, Tătărușanu, deși mai încercau mulți. El și acum este foarte atent la partea asta. Eu nu prea pun preț pe haine, el îmi făcea și nodul la cravată.

De fiecare dată când ne îmbrăcam înaintea meciurilor din cupele europene, îți dai seama că eram mereu batjocorit. Eu și Popică (n.r. Adi Popa). Ne spunea Tătă: ’Păi nu vedeți, mă, cum stă pe voi costumul? Uitați aici, mare, elegant, peste 1,80 metri!’. Era numai caterincă!”, a mărturisit Iasmin Latovlevici, la TV Digi Sport.

De la aventura din Turcia la trofeele cucerite cu CFR Cluj

După despărțirea de FCSB, Iasmin Latovlevici și-a continuat cariera în străinătate, alegând campionatul Turciei. Fundașul român a trecut pe la mai multe cluburi, printre care Genclerbirligi, Karabukspor, Galatasaray și Bursaspor.

Revenirea în România a venit ulterior, iar Latovlevici a semnat cu CFR Cluj. La formația ardeleană a avut parte din nou de succes, câștigând două titluri de campion. În Gruia s-a reîntâlnit și cu Alexandru Chipciu, fostul său coleg de la FCSB.

Ultimul capitol al carierei sale de fotbalist a fost legat de FC Argeș. A mai existat însă o experiență care s-a încheiat înainte să apuce să debuteze. În primăvara lui 2023, Latovlevici a ajuns la Petrolul Ploiești, însă colaborarea s-a rupt rapid. Suporterii au întrerupt un antrenament și i-au reproșat trecutul legat de FCSB, iar conflictul a escaladat până în punctul în care jucătorului i s-a cerut să renunțe la echipamentul de antrenament. În cele din urmă, contractul a fost reziliat după doar câteva săptămâni. Latovlevici nu a apucat să joace niciun minut într-un meci oficial pentru Petrolul.