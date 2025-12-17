Adi Popa a sărit la un fost coleg de la FCSB: „Am mai multe trofee decât are el goluri”

Sub contract cu CSA Steaua, deși în vară își anunțase retragerea cu efect imediat, fotbalistul Adi Popa (37 de ani) a reacționat după ce francezul Gregory Tade (39 de ani), cu care a fost coleg timp de un an la FCSB, l-a atacat. Tade spusese că „sunt mai bun decât Adi Popa la orice oră a zilei. Doar viteza este de el. A fost foarte slab ca fotbalist”.

„Dacă vezi comparațiile, el s-a văzut mai bun decât toți de acolo. El nu are cum să se compare cu mine, pentru că nu am jucat pe aceeași poziție. Nu avem aceleași calități.

Dacă aș sta să îi dau o replică... Ar trebui să îl sun pe Massimo Pedrazzini și pe îngrijitorul de teren de la Mogoșoaia. Să vă spună el câte mingi au găsit <<îngropate>> de Tade.

Mă uimește reacția lui. Dacă mă apuc să povestesc din anul acela cât a stat... un jucător care a avut un an bun la CFR. În rest, ce reușite a avut? Păi, am mai multe trofee decât are el goluri la FCSB!”, a declarat Adi Popa, citat de Iamsport.

Adi Popa, poreclit „Motoreta”, a cucerit opt trofee cu FCSB, în perioadele 2012 - 2017, respectiv 2019 - 2020, în timp ce Gregory Tade a marcat de șapte ori în singurul sezon petrecut la bucureșteni, 2015 - 2016.