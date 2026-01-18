Cupa Mondială 2026, în pericol major! Donald Trump și deciziile care ar putea zgudui întreaga competiție

Cupa Mondială din acest an va fi găzduită de Statele Unite, Canada și Mexic, marcând prima dată în istorie când turneul se desfășoară în trei țări simultan.

Din punct de vedere organizatoric și al infrastructurii, totul pare pregătit pentru un succes uriaș, însă există mai mulți factori geopolitici care ridică semne de întrebare și fac ca scenariul unui dezastru major să fie, din păcate, plauzibil.

Donald Trump amplifică tensiunile dintre SUA, Canada și Mexic

În contextul în care Statele Unite, Canada și Mexic ar trebui să colaboreze strâns pentru organizarea Cupei Mondiale din 2026, Donald Trump a contribuit la deteriorarea relațiilor dintre aceste țări prin declarații și poziții controversate. Președintele american a lansat în repetate rânduri mesaje dure la adresa vecinilor, mergând până la a vorbi public, în ultimele luni, despre posibilitatea anexării Canadei și transformarea acesteia într-un al 51-lea stat al SUA, afirmații care au stârnit reacții puternice pe plan internațional.

Situația este la fel de tensionată și în relația cu Mexicul. Trump este cunoscut pentru discursul său radical împotriva migrației, fiind promotorul ideii construirii unui zid masiv la granița sudică a Statelor Unite, proiect lansat încă din primul său mandat. În plus, el a făcut de-a lungul timpului declarații extrem de dure, sugerând că persoanele care încearcă să treacă ilegal frontiera ar trebui să fie tratate fără menajamente de forțele de ordine americane, ceea ce a amplificat și mai mult climatul de tensiune dintre cele două state.

Risc militar american în Mexic și Columbia, după Venezuela

După operațiunea militară fără precedent a Statelor Unite în Venezuela, în urma căreia forțele americane l-au capturat pe președintele Nicolas Maduro în Caracas, în discuțiile publice din SUA a apărut din nou ideea unor intervenții similare și în alte state din America Latină, precum Mexic, Cuba și Columbia. Operațiunea din Venezuela a fost justificată de administrația Trump, în mare parte, prin lupta împotriva traficului de droguri către Statele Unite, o problemă invocată adesea de liderul de la Casa Albă când critică guvernele din regiune.

Americanii ar putea interveni și în Iran

Iranul, calificat la Cupa Mondială 2026, va juca în Grupa G cu Belgia, Egipt și Noua Zeelandă. În ultimele săptămâni, în Teheran au loc proteste violente împotriva conducerii teocratice, cu scopul de a restabili fosta monarhie. Reprimarea brutală a demonstrațiilor a dus la peste 12.000 de morți, ceea ce ridică întrebarea unei posibile intervenții americane pentru a asigura un transfer de putere controlat.

Regimul iranian este un adversar istoric al SUA și unul dintre cei mai importanți aliați ai lui Vladimir Putin în războiul din Ucraina, alături de China și Coreea de Nord, iar în trecut au existat tensiuni directe care au alimentat discuțiile despre un posibil conflict militar între Washington și Teheran.

Trump nu renunță la Groenlanda, iar Danemarca își joacă locul la Mondial

Donald Trump continuă să manifeste interes pentru Groenlanda, teritoriu administrat de Danemarca, menținând tensiunile diplomatice legate de posibila sa anexare. În paralel, naționala daneză se pregătește pentru barajul de calificare la Cupa Mondială 2026, după ce a terminat pe locul 2 în grupa preliminariilor europene și nu s-a calificat direct.

În martie, Danemarca va juca în semifinale împotriva Macedoniei de Nord, iar în eventualitatea unei victorii, va înfrunta câștigătoarea duelului dintre Cehia și Irlanda pentru a obține biletele către turneul final. Dacă nordicii reușesc să se califice, prezența lor la Mondial ar putea adăuga o nouă dimensiune a tensiunilor în regiune, dat fiind interesul american asupra Groenlandei și contextul geopolitic delicat creat de ambițiile lui Trump.

Problema vizelor amenință fanii. Chiar și Brazilia ar putea fi afectată

Unul dintre principalele obstacole pentru Cupa Mondială 2026 îl reprezintă politica vizelor impusă de administrația Trump. Recent, oficialii americani au anunțat că vor suspenda temporar acordarea vizelor pentru cetățenii a 75 de țări, dintre care 15 au echipe calificate la turneul final. Dacă măsura va rămâne în vigoare, suporterii acestor naționale nu vor putea urmări meciurile live pe stadion, afectând prezența lor la competiția desfășurată pe teritoriul SUA.

Printre țările vizate se numără Brazilia, Maroc, Haiti, Columbia, Iran, Egipt, Ghana, Senegal, Tunisia, Uruguay, Scoția, Algeria, Insulele Capului Verde și Coasta de Fildeș. Departamentul de Stat al SUA urmează să oficializeze această decizie pe 21 ianuarie, conform Daily Mail.