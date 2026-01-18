search
Duminică, 18 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cupa Mondială 2026, în pericol major! Donald Trump și deciziile care ar putea zgudui întreaga competiție

0
0
Publicat:

Cupa Mondială din acest an va fi găzduită de Statele Unite, Canada și Mexic, marcând prima dată în istorie când turneul se desfășoară în trei țări simultan.

Donald Trump Foto/psmag
Donald Trump Foto/psmag

Din punct de vedere organizatoric și al infrastructurii, totul pare pregătit pentru un succes uriaș, însă există mai mulți factori geopolitici care ridică semne de întrebare și fac ca scenariul unui dezastru major să fie, din păcate, plauzibil.

Donald Trump amplifică tensiunile dintre SUA, Canada și Mexic

În contextul în care Statele Unite, Canada și Mexic ar trebui să colaboreze strâns pentru organizarea Cupei Mondiale din 2026, Donald Trump a contribuit la deteriorarea relațiilor dintre aceste țări prin declarații și poziții controversate. Președintele american a lansat în repetate rânduri mesaje dure la adresa vecinilor, mergând până la a vorbi public, în ultimele luni, despre posibilitatea anexării Canadei și transformarea acesteia într-un al 51-lea stat al SUA, afirmații care au stârnit reacții puternice pe plan internațional.

Situația este la fel de tensionată și în relația cu Mexicul. Trump este cunoscut pentru discursul său radical împotriva migrației, fiind promotorul ideii construirii unui zid masiv la granița sudică a Statelor Unite, proiect lansat încă din primul său mandat. În plus, el a făcut de-a lungul timpului declarații extrem de dure, sugerând că persoanele care încearcă să treacă ilegal frontiera ar trebui să fie tratate fără menajamente de forțele de ordine americane, ceea ce a amplificat și mai mult climatul de tensiune dintre cele două state.

Risc militar american în Mexic și Columbia, după Venezuela

După operațiunea militară fără precedent a Statelor Unite în Venezuela, în urma căreia forțele americane l-au capturat pe președintele Nicolas Maduro în Caracas, în discuțiile publice din SUA a apărut din nou ideea unor intervenții similare și în alte state din America Latină, precum Mexic, Cuba și Columbia. Operațiunea din Venezuela a fost justificată de administrația Trump, în mare parte, prin lupta împotriva traficului de droguri către Statele Unite, o problemă invocată adesea de liderul de la Casa Albă când critică guvernele din regiune. 

Citește și: România, invitată de SUA să facă parte din „Consiliul Păcii” pentru Gaza, condus de Donald Trump. Scrisoarea transmisă președintelui Nicușor Dan

Americanii ar putea interveni și în Iran

Iranul, calificat la Cupa Mondială 2026, va juca în Grupa G cu Belgia, Egipt și Noua Zeelandă. În ultimele săptămâni, în Teheran au loc proteste violente împotriva conducerii teocratice, cu scopul de a restabili fosta monarhie. Reprimarea brutală a demonstrațiilor a dus la peste 12.000 de morți, ceea ce ridică întrebarea unei posibile intervenții americane pentru a asigura un transfer de putere controlat.

Regimul iranian este un adversar istoric al SUA și unul dintre cei mai importanți aliați ai lui Vladimir Putin în războiul din Ucraina, alături de China și Coreea de Nord, iar în trecut au existat tensiuni directe care au alimentat discuțiile despre un posibil conflict militar între Washington și Teheran.

Trump nu renunță la Groenlanda, iar Danemarca își joacă locul la Mondial

Donald Trump continuă să manifeste interes pentru Groenlanda, teritoriu administrat de Danemarca, menținând tensiunile diplomatice legate de posibila sa anexare. În paralel, naționala daneză se pregătește pentru barajul de calificare la Cupa Mondială 2026, după ce a terminat pe locul 2 în grupa preliminariilor europene și nu s-a calificat direct.

În martie, Danemarca va juca în semifinale împotriva Macedoniei de Nord, iar în eventualitatea unei victorii, va înfrunta câștigătoarea duelului dintre Cehia și Irlanda pentru a obține biletele către turneul final. Dacă nordicii reușesc să se califice, prezența lor la Mondial ar putea adăuga o nouă dimensiune a tensiunilor în regiune, dat fiind interesul american asupra Groenlandei și contextul geopolitic delicat creat de ambițiile lui Trump.

Problema vizelor amenință fanii. Chiar și Brazilia ar putea fi afectată

Unul dintre principalele obstacole pentru Cupa Mondială 2026 îl reprezintă politica vizelor impusă de administrația Trump. Recent, oficialii americani au anunțat că vor suspenda temporar acordarea vizelor pentru cetățenii a 75 de țări, dintre care 15 au echipe calificate la turneul final. Dacă măsura va rămâne în vigoare, suporterii acestor naționale nu vor putea urmări meciurile live pe stadion, afectând prezența lor la competiția desfășurată pe teritoriul SUA.

Printre țările vizate se numără Brazilia, Maroc, Haiti, Columbia, Iran, Egipt, Ghana, Senegal, Tunisia, Uruguay, Scoția, Algeria, Insulele Capului Verde și Coasta de Fildeș. Departamentul de Stat al SUA urmează să oficializeze această decizie pe 21 ianuarie, conform Daily Mail.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța
digi24.ro
image
Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Piața imobiliară a României în 2026, sub presiunea fiscală și economică. Lecția bulgară: Piața imobiliară de la Sofia este în plină expansiune, prețurile au crescut cu 156% în ultimii 10 ani
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
Întrebarea cu care Ofri Arad l-a șocat pe Mihai Stoica înainte de a semna cu FCSB: „Nu am întâlnit un așa jucător!”. Când va fi prezentat oficial israelianul
fanatik.ro
image
Religia în școli se predă ilegal, acuză profesorul Emil Moise, cel care a învins în instanță statul și Biserica Ortodoxă Română
libertatea.ro
image
Speranță pentru „satul hobbiților” de peste Prut. Turiști din toată lumea, atrași de locuințele care amintesc de „Stăpânul inelelor”
digi24.ro
image
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
gsp.ro
image
Andreea Bălan: ”De 20 de ani am aceeași greutate”. Ce nu mănâncă și ce face zilnic
digisport.ro
image
Casa de Pensii, avertisment pentru pensionari și viitorii pensionari: Vechimea în muncă, sub o nouă regulă
stiripesurse.ro
image
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
antena3.ro
image
Pericolul ascuns din casele românilor. Folosite greşit, ne pot costa viaţa
observatornews.ro
image
Orașele din România în care ninge 6 zile în luna mai, potrivit meteorologilor EaseWeather
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Scandal monstru la PRO TV, după plecarea lui Măruță. Vedeta a răbufnit chiar în timpul emisiunii, nimeni nu se aștepta să spună asta
playtech.ro
image
Obiceiul pe care îl are Ion Țiriac. Ce își spune miliardarul în momentul în care se uită în oglindă
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Donald Trump a făcut anunțul, fără să aștepte verdictul Curții Supreme a SUA: ”Nebunia a ieșit din viețile noastre”
digisport.ro
image
Curtea Constituțională, capturată de Guvern? Numiri, favoruri și fisurile invizibile ale independenței
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
ALERTĂ! Nicușor Dan a semnat, este LEGE și se aplică de AZI în toată România. Ce lovitură pentru români
romaniatv.net
image
Ce aduce Luna Nouă în Capricorn din 18 ianuarie 2026. 3 zodii vor fi direct afectate
mediaflux.ro
image
Ce face Bianca Andreescu, în timp ce jucătoarele de top se pregătesc pentru debutul la Australian Open
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cum arată acum doi frați care au fost abandonați lângă Gara de Nord în București, în 1994: „Vă rugăm să ne ajutați!"
actualitate.net
image
Clasamentul celor mai frumoase destinații de vacanță. Un creator de conținut din România a dat verdictul: „Clar ne întoarcem!”
click.ro
image
Singura ciorbă pe care Elena Ceaușescu o evita. Bucătarii familiei nu aveau niciodată voie să o pregătească
click.ro
image
Rețeta grecească pe care puține gospodine o știau. Cum se prepară giouvetsi, un deliciu pentru toate gusturile. VIDEO
click.ro
Kate Middleton rochie sclipitoare roz GettyImages 1239405429 jpg
Kate Middleton, anul strălucirii ei tăcute. Pregătirea pentru cel mai apăsător rol a intrat pe ultima sută de metri
okmagazine.ro
Prințul Albert și Prințesa Charlene foto profimedia 1053916296 (2) jpg
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor
okmagazine.ro
fantastic animal constellation jpg
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!
clickpentrufemei.ro
459c1399f57167e5c5ed5fdffca282b5 jpg
Traversarea imposibilă: secretele armatei medievale pentru a înfrunta inamicul pe malul opus
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
image
Clasamentul celor mai frumoase destinații de vacanță. Un creator de conținut din România a dat verdictul: „Clar ne întoarcem!”

OK! Magazine

image
Ciudatul ritual nocturn al Prințului William și al Prințesei Kate. Ce fac împreună la ore târzii din noapte

Click! Pentru femei

image
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!

Click! Sănătate

image
De ce apar amorțeala și furnicăturile la nivelul membrelor