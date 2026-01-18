Reprezentantul special al preşedintelui Rusiei pentru investiţii cere Europei să nu-l provoace pe „Daddy”

Kirill Dmitriev, reprezentant special al preşedintelui Rusiei pentru investiţii şi cooperare economică cu ţările străine, a declarat că Uniunea Europeană nu ar trebui să îl provoace pe preşedintele SUA, Donald Trump şi ar trebui să retragă personalul militar trimis în Groenlanda.

„Draga Ursula «Pfizer» von der Leyen, nu-l provoca pe Daddy! Retrage cei 13 soldaţi trimişi în Groenlanda”, a spus Dimitriev, citat de agenția rusă de stat TASS.

El a remarcat că Statele Unite ar putea majora tarifele vamale cu 1% pentru fiecare soldat european aflat pe insulă.

Anterior, şefii Comisiei Europene şi ai Consiliului European, Ursula von der Leyen şi Antonio Costa, au declarat că noile tarife anunţate de Trump pentru importurile din opt ţări europene ar submina relaţiile transatlantice şi ar risca să le arunce într-o spirală de deteriorare.

Răspunzând nemulţumirii Statelor Unite faţă de viitoarele exerciţii militare ale ţărilor europene în Groenlanda, aceştia au subliniat că „exerciţiul danez, coordonat în prealabil şi desfăşurat împreună cu aliaţii, răspunde nevoii de consolidare a securităţii în Arctica şi nu reprezintă o ameninţare pentru nimeni”.

Trump a promis că va impune taxe vamale de 10% pentru importurile din Marea Britanie, Germania, Danemarca, Ţările de Jos, Norvegia, Finlanda, Franţa şi Suedia, care vor rămâne în vigoare până când părţile vor ajunge la acorduri privind „achiziţia completă şi totală” a Groenlandei de către Washington. Această decizie va intra în vigoare la 1 februarie, a spus Trump. Începând cu 1 iunie, taxele vor creşte la 25%.

De asemenea, Trump a criticat intenţia Europei de a-şi trimite forţele în Groenlanda, calificând-o drept „un joc foarte periculos”. El a susţinut că deţinerea Groenlandei este necesară pentru consolidarea securităţii naţionale a SUA .