Cum arată și cu ce se ocupă copiii lui Florin Răducioiu. „Marele Blond” a divorțat în 2018

Deși are o nouă familie în România, Florin Valeriu Răducioiu (55 de ani, vârstă împlinită pe 17 martie), fost atacant al naționalei de fotbal, nu și-a uitat băieții din prima căsnicie. Pe contul său de Instagram, „Radu” l-a prezentat p unul dintre băieți, Alessandro, cu care s-a revăzut recent la Milano. Alessandro ține cu Inter, rivala celor de la AC Milan, formația pentru care jucat tatăl său.

În decembrie 2014, Răducioiu vorbea în premieră despre copii săi, Andrea, care atunci împlinise vârsta majoratului, și Alessandro, 16 ani. „Andrea e mai matur ca mine. De majorat, am vrut să-i fac cadou un ceas Rolex de 10.000 de euro, dar m-am gândit că trebuie învățat să prețuiască banii. Așa că o să-i cumpăr un inel, un ghiul! De fapt, un inel cu diamante… Costă 1.000 de euro, o nimica toată! El este mai artist de felul lui. Îi place muzica rapp și are o aplecare către desen. Deocamdată, este la liceu”, povestea tatăl tinerilor.

Alessandro și Andrea Răducioiu au venit pe lume în urma relației pe care fostul internațional a avut-o cu Astrid. Cei doi s-au separat în 2018, iar copiii au rămas în Italia, alături de mama lor.

Postarea făcută de Răducioiu pe Instagrm

„Unul e la Milano, lucrează, celălalt la Brescia, stau singuri, sunt mari vor veni la meciul Generației de Aur. Sunt mari fani Inter, nu joacă, nu le-a plăcut, erau mici când m-am lăsat, aveau 7-8 ani. Mă văd pe rețele, sunt mândri. Andrea mă sună, s-a întâlnit cu Zanetti, cu Zamorano, mă sună, le zice sunt băiatul lui Răducioiu! E foarte mândru, dar Alessandro e cu totul altceva, lucrează la Amazon, ceva cu logistică, lângă Brescia, iar Andrea lucrează la Milano, e un fel de șef al unui fast-food Five Guys, îi place foarte mult, ei din păcate, le-am zis… Andrea a vrut să studieze, înainte de pandemie a studiat la arhitectură, a venit pandemia și a renunțat dintr-o dată: «Papa, nu mai am chef». Le-am zis: «Dacă nu vreți să studiați, asta aveți!». Aș fi vrut să facă mai mult. I-aș fi ajutat, îi pot ajuta, dacă s-au oprit și dacă ei sunt bucuroși, nu am ce să le fac. Și distanța e o problemă, nu am mai fost în Italia, vreau să îi revăd”, a spunea Florin Răducioiu, în urmă cu un an, citat de Iamsport.ro.