Foto Cum arată pictura murală imensă dedicată lui David Popovici. Are 400 de mp și a fost inaugurată în Timișoara

O pictură murală imensă dedicată campionului olimpic şi mondial David Popovici a fost inaugurată în Timișoara. Pictura are 400 mp şi se află în apropiere de centrul oraşului, pe strada Simion Bărnuţiu.

Pictura face parte din proiectul „Scrie-ţi povestea prin sport”. A fost realizată de artistul RECIS, membru Sweet Damage Crew, care au lucrat intens timp de 15 zile, scrie New.ro.

Compoziţia sa, dinamică şi expresivă, pune în scenă ideea de sport ca disciplină, efort şi progres, reflectând parcursul prin care poate trece orice tânăr în drumul către performanţă. Lucrarea este o recunoaştere a motivaţiei, consecvenţei şi dedicării, valori pe care David Popovici le reprezintă în mod autentic.

„Arta, în esenţă, este o formă sinceră de exprimare, indiferent de domeniul sau aria de activitate. În anumite situaţii, ea poate deveni o fereastră către viitor, capabilă să inspire generaţiile următoare.

În acest context, lucrarea îşi propune să omagieze reuşitele sportive ale lui David, surprinzând emoţia şi intensitatea momentului într-o manieră artistică ce oferă privitorului posibilitatea unei antiteze vizuale prin suprapunerea subiectului central în diferite ipostaze”, a declarat RECIS – artist stradal & membru Sweet Damage Crew.

Nu este singura pictură murală dedicată marelui înotător. La București, în zona intersecției Lizeanu cu Ștefan cel Mare, a fost realizat un mural inaugurat acum doi ani.

Campionul este ilustrat pe un bloc, un omagiu urban pe măsura performanțelor sale.