Sportivi folosiți în campania electorală. Un candidat la Primăria Capitalei apare lângă David Popovici

Foștii campioni olimpici la natație David Popovici și Diana Mocanu au apărut într-un spot distribuit de PSD București și marcat „material publicitar politic”. Alegerile pentru funcția de primar al Capitalei au loc pe 7 decembrie, iar PSD l-a înscris în cursă pe Daniel Băluță.

Clipul de promovare politică al lui Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4, îl „lipește” pe edil de fragmente video în care apar Diana și David, scrie golazo.ro.

Mesajul a fost distribuit pe mai multe platforme, inclusiv pe contul oficial al PSD. Pe Facebook, clipul a fost șters astăzi.

Sportivii nu și-au dat acordul pentru această asociere, fapt confirmat de PR-ul de comunicare al lui David, Lavinia Chican. Staff-ul de campanie al lui Daniel Băluță și-a cerut iertare pentru gafă și a promis să taie pasajele ilegale.

Nu este primul om politic își lipește imaginea de cea a unui campion, înaintea unei runde de alegeri.

În trecut, Călin Georgescu, candidat la alegerile prezidențiale, s-a folosit de imaginea unui sportivi precum Nadia Comăneci, Gică Hagi și Ivan Patazichin.

Nici el nu a avut acordul respectivilor sau al urmașilor (cazul fostului canoist, decedat pe 5 septembrie 2021). La fel ca Băluță, Georgescu și-a cerut scuze pentru furtul intelectual.