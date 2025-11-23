search
Duminică, 23 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Antrenamentul lui Popovici, întrerupt de o vizită surpriză. Mircea Lucescu, față în față cu campionul. Povestea întâlnirii

0
0
Publicat:

David Popovici, multiplu campion la Jocurile Olimpice, Mondiale și Europene la doar 21 de ani, a avut parte de o întâlnire neașteptată cu Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul echipei naționale de fotbal a României.

Dragoș Luscan, Mircea Lucescu și David Popovici Foto/Instagram
Dragoș Luscan, Mircea Lucescu și David Popovici Foto/Instagram

În timp ce își desfășura antrenamentul la KinetoFit, în zona Băneasa, la centrul de recuperare aflat în complexul sportiv dezvoltat de Dan Șucu la Coresi, Popovici l-a zărit din întâmplare pe Mircea Lucescu trecând prin apropiere.

Înotătorul, vizibil entuziasmat de ocazia rară, a cerut o scurtă pauză pentru a-l putea saluta personal pe reputatul tehnician. A mers imediat spre el, iar discuția dintre cei doi s-a legat firesc.

Popovici a dorit și o fotografie, iar Lucescu a acceptat cu plăcere. Cei doi au schimbat impresii aproximativ un sfert de oră, timp în care selecționerul a vizitat și spațiul de recuperare. Lucescu s-a arătat impresionat de dotările de care beneficiază sportivii Rapidului.

„Generații diferite, aceeași mentalitate: excelență!”

Fotografia a fost realizată împreună cu Dragoș Luscan, fondatorul KinetoFit, fost handbalist la HC Argeș și Steaua. Luscan face parte din echipa care îl pregătește pe Popovici și a colaborat anterior atât cu CSM București (handbal), cât și cu Simona Halep.

Fotografia cu cei trei a ajuns direct pe rețelele de socializare.

„Generații diferite, aceeași mentalitate: excelență. Onorat să fiu în mijlocul unor modele care ridică standardele sportului românesc!”, a transmis Luscan, pe Instagram.

„Aici îl dau exemplu pe Popovici. I-a bătut mental!”

Într-unul dintre cele mai recente discursuri, Mircea Lucescu a subliniat importanța pregătirii psihice, oferind exemple care arată că puterea minții poate fi mai decisivă decât cea fizică. El i-a menționat pe David Popovici și Simona Halep, sportivi care au atins performanțe remarcabile datorită unei discipline mentale excepționale. 

„Aici îl dau exemplu pe Popovici. El i-a bătut mental pe toți ceilalți. Atât de puternic este mental! Fizic, sunt cam toți la fel. A știut să-și organizeze pregătirea, viața și tot ce l-a înconjurat pentru a ajuns la performanța supremă.

„Popovici are o putere mentală excelentă!”

David Popovici are o putere mentală excelentă, iar asta se aplică în general, și la alte sporturi. De exemplu, Ilie Năstase nu a reușit să ajungă cu puterea mentală la nivelul acela, ci cu talentul, dar astea sunt rarități. 

Halep, așa mică cum era, a avut o putere mentală extraordinară. S-a pregătit pe direcția pe care ea credea că o poate ajuta. Ea avea o rezistență extraordinară de joc… Să faci 5-6 sprinturi dintr-o parte în alta, într-o viteză mare, este cu totul deosebit. Asta pleacă tot de la minte!”, a completat Mircea Lucescu, conform Fanatik.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
digi24.ro
image
Alertă în Ţările de Jos: Armata olandeză a deschis focul asupra unor drone deasupra bazei aeriene Volkel
stirileprotv.ro
image
Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
gandul.ro
image
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
mediafax.ro
image
Simona Halep, cel mai sincer răspuns după retragerea din tenis: ”Și acum simt asta”
fanatik.ro
image
Cum ar putea fi lovită Rusia în adâncime de către țările Nato din Europa. Cea mai bună poziție de lansare
libertatea.ro
image
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri
digi24.ro
image
Garry Kasparov, reacție incredibilă la planul de pace propus Ucrainei de Donald Trump: „Cum spunea un mare patriot...”
gsp.ro
image
Au condamnat-o la 19 ani de închisoare în Rusia: ”Moral, nu sunt vinovată”
digisport.ro
image
DOCUMENT | Bolojan dinamitează salariile din administrație: După 'tăierea sporurilor în cascadă', Guvernul adoptă plafonarea bonusurilor și rescrie grila de putere
stiripesurse.ro
image
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
antena3.ro
image
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
observatornews.ro
image
Cum arată acum Stelian Nistor, prezentatorul emisiunii Prețul Corect de la Pro TV, din 1998. Cum a ajuns șeful Masoneriei Mondiale
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
prosport.ro
image
Ce înseamnă handicap grav, accentuat și mediu. Diferențele exacte dintre gradele de dizabilitate
playtech.ro
image
Cine este românul care l-a impresionat total pe Gică Hagi: ”Unic! E absolut fenomenal”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Imaginile cu Sabrina Voinea și mama ei au ajuns până în presa internațională! Cum le-au numit sârbii
digisport.ro
image
VIDEO Guvernul schimbă regulile cumulului pensie-salariu: Gata cu 'pensionarii de 48 de ani' întorși în sistem pe salarii mari
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Cine vrea să pună mâna pe afacerile Lukoil din România! Un gigant intră în joc, decizia se ia pe 13 decembrie
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Gigi BECALI, operat de urgenţă de un neurochirurg preot. 4 călugări s-au rugat non-stop în timpul intervenţiei
romaniatv.net
image
Ziua norocoasă a fiecărei zodii în săptămâna 24-30 noiembrie 2025
mediaflux.ro
image
Garry Kasparov, reacție incredibilă la planul de pace propus Ucrainei de Donald Trump: „Cum spunea un mare patriot...”
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Sunt târgurile de Crăciun supraapreciate? Ce spun românii pe internet: "Sunt toate la fel. Prea devreme, prea scump, prea aglomerat"
actualitate.net
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
click.ro
image
Prognoză alarmantă pentru Europa, bazată pe date vechi de 6.000 de ani. Un anotimp s-ar putea extinde cu încă 42 de zile
click.ro
image
Ce amendă imensă a plătit un bărbat pentru că a fumat pe propria terasă. Decizia surprinzătoare la care a ajuns instanța
click.ro
whitney houston foto GettyImages 93313537 jpg
„Iubita Americii”, cu o voce de aur și succes incontestabil, era insațiabilă în dormitor: „Îi plăcea atât de mult sexul, încât…”
okmagazine.ro
Jane Fonda foto Profimedia jpg
Peste câteva zile împlinește 88 de ani, dar nu credea că trece de 30 în tinerețe! Ce amenința viața lui Jane Fonda?
clickpentrufemei.ro
la Pascaline foto Christie s jpg
Vânzarea la licitație a unui „calculator” inventat de Blaise Pascal în 1642, blocată în Franța
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină

OK! Magazine

image
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului

Click! Pentru femei

image
Peste câteva zile împlinește 88 de ani, dar nu credea că trece de 30 în tinerețe! Ce amenința viața lui Jane Fonda?

Click! Sănătate

image
Câți cai vezi în această imagine?