Antrenamentul lui Popovici, întrerupt de o vizită surpriză. Mircea Lucescu, față în față cu campionul. Povestea întâlnirii

David Popovici, multiplu campion la Jocurile Olimpice, Mondiale și Europene la doar 21 de ani, a avut parte de o întâlnire neașteptată cu Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul echipei naționale de fotbal a României.

În timp ce își desfășura antrenamentul la KinetoFit, în zona Băneasa, la centrul de recuperare aflat în complexul sportiv dezvoltat de Dan Șucu la Coresi, Popovici l-a zărit din întâmplare pe Mircea Lucescu trecând prin apropiere.

Înotătorul, vizibil entuziasmat de ocazia rară, a cerut o scurtă pauză pentru a-l putea saluta personal pe reputatul tehnician. A mers imediat spre el, iar discuția dintre cei doi s-a legat firesc.

Popovici a dorit și o fotografie, iar Lucescu a acceptat cu plăcere. Cei doi au schimbat impresii aproximativ un sfert de oră, timp în care selecționerul a vizitat și spațiul de recuperare. Lucescu s-a arătat impresionat de dotările de care beneficiază sportivii Rapidului.

Fotografia a fost realizată împreună cu Dragoș Luscan, fondatorul KinetoFit, fost handbalist la HC Argeș și Steaua. Luscan face parte din echipa care îl pregătește pe Popovici și a colaborat anterior atât cu CSM București (handbal), cât și cu Simona Halep.

Fotografia cu cei trei a ajuns direct pe rețelele de socializare.

„Generații diferite, aceeași mentalitate: excelență. Onorat să fiu în mijlocul unor modele care ridică standardele sportului românesc!”, a transmis Luscan, pe Instagram.



„Aici îl dau exemplu pe Popovici. I-a bătut mental!”

Într-unul dintre cele mai recente discursuri, Mircea Lucescu a subliniat importanța pregătirii psihice, oferind exemple care arată că puterea minții poate fi mai decisivă decât cea fizică. El i-a menționat pe David Popovici și Simona Halep, sportivi care au atins performanțe remarcabile datorită unei discipline mentale excepționale.

„Aici îl dau exemplu pe Popovici. El i-a bătut mental pe toți ceilalți. Atât de puternic este mental! Fizic, sunt cam toți la fel. A știut să-și organizeze pregătirea, viața și tot ce l-a înconjurat pentru a ajuns la performanța supremă.

David Popovici are o putere mentală excelentă, iar asta se aplică în general, și la alte sporturi. De exemplu, Ilie Năstase nu a reușit să ajungă cu puterea mentală la nivelul acela, ci cu talentul, dar astea sunt rarități.

Halep, așa mică cum era, a avut o putere mentală extraordinară. S-a pregătit pe direcția pe care ea credea că o poate ajuta. Ea avea o rezistență extraordinară de joc… Să faci 5-6 sprinturi dintr-o parte în alta, într-o viteză mare, este cu totul deosebit. Asta pleacă tot de la minte!”, a completat Mircea Lucescu, conform Fanatik.