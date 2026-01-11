search
CSM București demolează Odense în Liga Campionilor, 33-24! Victorie și spectacol absolut la debutul Bojanei Popovic pe banca tehnică

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Campioana României, CSM București, a debutat cu dreptul în noul an, impunându-se duminică, în deplasare, în fața danezelor de la Odense, scor 33-24 (15-9), în etapa a 9-a a Grupei B a Ligii Campionilor. 

CSM București învinge Odense în Liga Campionilor Foto/Sport Pictures
CSM București învinge Odense în Liga Campionilor Foto/Sport Pictures

Pentru Bojana Popovic, meciul a reprezentat primul pe banca tehnică a formației bucureștene, iar debutul a fost unul de excepție.

Cele mai eficiente marcatoare ale partidei pentru Odense au fost Rushfeldt (9 goluri), în timp ce pentru CSM s-au remarcat Omoregie (6), Friis (5) și Brnovic (4). Echipa antrenată de Popovic a oferit o prestație foarte solidă, considerată una dintre cele mai bune din ultimii ani.

CSM București revine în luna ianuarie, într-o confruntare cu Krim Ljubljana

În celelalte meciuri ale etapei a 9-a, s-au înregistrat următoarele rezultate: Ikast - FTC Budapesta 27-28, Krim Ljubljana - Sola HK 22-22 și HC Podravka - Brest 30-31. După primele 9 etape, clasamentul Grupei B arată astfel: Brest 16 puncte, Odense 13, FTC Budapesta 12, CSM București 10, Ikast 10, HC Podravka 5, Krim Ljubljana 5, Sola HK 1.

În precedentele meciuri din grupă, CSM a obținut rezultate mixte: 27-28 cu Ikast, 31-28 cu FTC Budapesta, 31-34 cu Brest, 34-24 cu Podravka, 27-31 cu Krim Ljubljana, 30-36 cu Odense și 38-30, respectiv 34-31 cu Sola HK.

Următorul meci pentru CSM București va avea loc pe 18 ianuarie, pe teren propriu, împotriva echipei Krim Ljubljana. În aceeași Ligă a Campionilor, în Grupa A, evoluează și echipa românească Gloria Bistrița.

Debut pentru Bojana Popovic, pe banca tehnică a bucureștencelor 

CSM București își reia parcursul în Liga Campionilor după pauza provocată de Campionatul Mondial, iar partida de acum marchează primul meci oficial al echipei cu Bojana Popovic în rol de antrenoare principală.

În precedentele două meciuri de campionat, câștigate de CSM București împotriva echipelor Zalău și CSM Târgu Jiu, Popovic a urmărit echipa din tribună, fiindcă încă nu a obținut permisul de muncă pentru România.

Înaintea duelului cu CSM București, Odense a suferit marți o înfrângere strânsă în campionat, pierzând derby-ul cu Esbjerg, scor 29-30. În acest meci, echipa daneză l-a avut din nou pe teren pe portar Althea Reinhardt, revenită după o accidentare la genunchi.

